Na začiatok školského roka si vyčleňte viac peňazí: Koľko stojí výbava pre školáka

Nový školský rok klope na dvere! Podľa nového COVID automatu to zatiaľ vyzerá tak, že deti do škôl nastúpia. A tak je už najvyšší čas začať nakupovať školské pomôcky, obzvlášť pre najmenších prváčikov. Koľko peňazí si treba pripraviť? Šla výbava oproti minulému roku hore?

September je každoročne mesiac veľmi náročný na peňaženky rodičov. Aj preto je lepšie rozložiť si platby a napríklad školské pomôcky kúpiť vopred. „Približne polovicu z výdavkov zhltne kvalitná školská taška,“ vysvetľuje Ján Šuda z Partners Group SK.

„Preto odporúčam vybrať takú, ktorá bude prvé roky rásť spoločne so školákom,“ pokračuje odborník. Zároveň upozorňuje rodičov, aby pri plánovaní školského roka nezabúdali do rozpočtu započítať aj pravidelné výdavky na stravu, krúžky či školské výlety. Nový Čas si vzal vzorový zoznam pomôcok pre prvákov a podľa neho sme sa pokúsili nakúpiť.

Škola môže mať aj presnejšie požiadavky:

označiť všetky veci dieťaťa jeho menom

zošity a knihy obaliť do priesvitných obalov

priniesť hygienické potreby, ako sú mydlo či toaletný papier

obuv na cvičenie a prezutie obvykle musí mať bielu podrážku

vo vyšších ročníkoch dieťa potrebuje na rôzne predmety cvičné zošity, ktoré síce škola objedná, ale platí ich rodič

Tip

Takmer vždy sa oplatí všetko nakupovať cez internet. Dnes však veľké reťazce robia už od augusta veľmi výhodné akcie na školské pomôcky, a tak môže byť najvýhodnejšou verziou aj kamenný obchod. Stačí sledovať aktuálnu ponuku.



Počítajte aj so staršími školákmi

Výdavky sa navyšujú u každého školáka, preto je potrebné robiť podrobný prehľad všetkých školských pomôcok, ktoré budú deti potrebovať. Potreby rôznych vekových skupín sa navyše líšia.

„Prváčikovi treba kúpiť všetko naraz. Žiak vo vyššom ročníku používa aj veci z predchádzajúcich rokov, ktoré treba len dopĺňať. To však nemusí znamenať, že starší školák vás bude stáť menej,“ varuje Ján Šuda.



Učenie online je ešte drahšie

Ak by deti nenastúpili do školy a ostali by sa učiť z domu, výdavky by sa trochu zmenili. Zo zoznamu by ste mohli vyškrtnúť celú výbavu na telesnú výchovu a takmer celú na výtvarnú výchovu.

No na druhej strane, ak doma nemáte voľný počítač, alebo sami pracujete na home-office, museli by ste ho zabezpečiť. V podstate by vám „stačil“ základný notebook a web kamera. To by vás stálo približne 300 eur. V krajnom prípade sa obvykle dá učiť aj cez telefón s kamerou, ktorý má pripojenie na internet.



Príspevok od štátu

Veľkou pomocou pre rodičov prváčikov je jednorazový príspevok vo výške 100 eur. V skutočnosti tento rok to bude vďaka valorizácii 104,76 eura. O príspevok nemusíte žiadať, vypláca sa automaticky v októbri.