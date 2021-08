Penzisti sa môžu tešiť na 13. dôchodok: Pozrite, na akú sumu máte nárok

Takmer 1,4 milióna slovenských dôchodcov dostane aj tento rok, rovnako ako minulý, vyplatený riadny 13. dôchodok. Penzisti sa na prilepšenie od 50 do 300 eur môžu tešiť o mesiac skôr ako v minulosti. O koľko sa teda zvýši ich príjem koncom roka a od čoho závisí výška mimoriadnej penzie?

Tak ako vlani, aj tento rok dostanú mimoriadnu penziu všetci poberatelia dôchodkov. Jej suma sa bude pohybovať od 50 do 300 eur v závislosti od výšky dôchodku. Najviac - 300 eur - dostane dôchodca s dôchodkom alebo súčtom dôchodkov do úrovne životného minima – teda do 218,06 eura.

Naopak, nárok na minimálnu sumu 13. dôchodku, teda na 50 eur, budú mať dôchodcovia s penzijným príjmom 912,60 eura a viac. „V tomto roku vyplatí štát, teda Sociálna poisťovňa, 13. dôchodok už v novembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou. V minulých rokoch to bolo až v decembri,“ uviedla Eva Rovenská, hovorkyňa ministerstva práce. Analytik Martin Halás však upozorňuje na to, že pôvodný zámer s trinástymi dôchodkami bol iný.

„Tento rok navyše sľubovali politici, že na mimoriadne penzie nalejú ďalších 100 miliónov eur, no nestalo sa tak.“ Exminister práce Jozef Mihál zase upozorňuje na to, že na trinástu dávku majú u nás nárok len dôchodcovia. „Takí rodičia trinásty prídavok na dieťa nedostanú,“ konštatuje.

Kto sa môže tešiť na mimoriadnu penziu