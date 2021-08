Leto je poznačené tragédiami na prírodných kúpaliskách: Ako zachrániť topiaceho sa

S nešťastnými utopeniami sa akoby vrece roztrhlo. Niektoré sa dajú vysvetliť, iné nechápeme.

Voda je veľmi obľúbená súčasť leta, ale dokáže byť nebezpečná. Obzvlášť prírodné vodné plochy môžu skrývať tajomstvá ohrozujúce život. Ako sa pri nich správať? A ako pomôcť topiacemu sa človeku, keď už je zle?

Pri kúpaní a plávaní by sme mali dbať na prevenciu. Znamená to vyhýbať sa alkoholu, ktorý sa výraznou mierou podpisuje pod čísla úmrtí, ako aj zbytočnému preceňovaniu síl. Často dochádza aj k prípadom, keď kúpajúci sa skáču do neznámej vody, v ktorej nevidno dno, nepoznajú hĺbku, prípadne nevedia, či sa v nej nenachádzajú predmety.

Výsledkom môžu byť ťažké poranenia hlavy a chrbtice, prípadne až fatálne následky. Ak sme niekde pri vode, prípadne máme v záhrade bazén, dôležité je mať vždy deti pod dozorom. „Malé dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, a to ani nie za minútu,“ varuje Alena Krčová z Operačného strediska 155. „Navyše, topenie je v takýchto prípadoch rýchle a tiché,“ dodáva. Preto je nesmierne dôležité deti nespúšťať z očí.