Ceny stavebného materiálu prudko rastú: Ako nepreplatiť rekonštrukciu?

Na Slovensku býva zvykom rekonštruovať, či len skrášľovať a zveľaďovať svoje bývanie počas leta. Toto leto je ešte o to vhodnejšie, pretože mnohí kvôli pandémii necestujú na dovolenku do zahraničia.

Ceny stavebných materiálov sú však neobyčajne vysoko. Ako financovať prerábanie bývania čo najvýhodnejšie?

Ak plánujete väčšiu úpravu, ktorá bude mať na vašu peňaženku výrazný vplyv, dôležité je plánovať vopred. Overte si aktuálne ceny, pretože už ani tie spred mesiaca nemusia byť aktuálne. „Rozpočet odporúčam potom navýšiť približne o 20 %, keďže sa často stáva, že sa rekonštrukcia predraží,“ radí Eva Šablová zo spoločnosti FinGO.sk. Počas prác často vzniknú ďalšie neplánované výdavky, s ktorými človek na začiatku nepočítal.

A keď už máte plán, dostanete sa k najdôležitejšej otázke – ako to financovať. „Je možné ju financovať vlastnými financiami, spotrebným úverom, hypotékou alebo úverom zo stavebnej sporiteľne,“ hovorí Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas. Samozrejme, najrýchlejšie a najlacnejšie je použiť na rekonštrukciu vlastné finančné zdroje, ktoré si človek vopred nasporil. No nie každý má poruke pár tisíc eur, ktoré si môže vybrať z účtu. A ak ich aj máte, myslite na to, že nie je dobré ostať úplne bez finančnej rezervy. Tú je lepšie nechať na neočakávané situácie, ako nám ukázala aj pandémia. Zvážte preto aspoň časť riešiť úverom. Za úvahu stojí aj poradiť sa s finančným poradcom.

Zdražovanie môže pokračovať

Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas

- Ak má človek na pláne rekonštrukciu svojho domu alebo bytu, musí sa pripraviť na to, že bude musieť navýšiť pôvodný rozpočet. Za všetkým je rekordné zdraženie stavebných materiálov, čo predražuje samotnú rekonštrukciu. Najrýchlejším riešením je spotrebný úver, ale na tom človek preplatí, nakoľko priemerné úrokové sadzby sa v súčasností pohybujú okolo 7 % a maximálna doba splatnosti úveru je 8 rokov. Ak je v pláne rozsiahlejšia rekonštrukcia nehnuteľnosti, je vhodné uvažovať nad hypotékou. Úrokové sadzby pri hypotékach sa pohybujú okolo 1 %, s možnosťou dlhšej splatnosti a menšej mesačnej splátky v porovnaní so spotrebným úverom. Ďalšie navyšovanie cien stavebného materiálu sa nedá vylúčiť, všetko to bude závisieť od ďalšieho vývoja na svetových trhoch.

Na úvere môžete aj zarobiť

„Pri priemerných úrokových sadzbách na hypotékach, ktoré sa hýbu okolo 1 %, môže človek získať lacnejší úver s možnosťou dlhšej splatnosti. Ušetrenú sumu pritom môže každý mesiac investovať s výnosom okolo 5 % a ak sa rozhodne napríklad o 8 rokov, že už nechce splácať hypotéku, môže splatiť zostatok úveru alebo ich použiť na ďalšiu investíciu,“ opisuje Eva Šablová.

V stavebnej sporiteľni je komplikovanejšie dokladovanie

Pri nezabezpečenom úvere od stavebnej sporiteľne môže klient získať nižší úrok ako na spotrebnom úvere, ale je to komplikovanejšie s dokladovaním. Musí totiž vydokladovať každé euro vo forme bločkov a faktúr, čo nemusí každému vyhovovať. Mnohí ľudia prerábajú svoju nehnuteľnosť svojpomocne, čo môže byť pre stavebnú sporiteľňu problematické.