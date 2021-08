Veľký test prenosných chladničiek: Ktorá dopadla v hodnotení najlepšie?

V horúčavách, keď trávime voľný čas na piknikoch, pri vode a na kratších či dlhších výletoch, je veľmi dôležité dbať na správne skladovanie potravín, aby sme si neuhnali žalúdočné problémy.

Na to sú priam dokonalé prenosné chladničky, na ktoré sa pozreli odborníci z českého magazínu dTest.

Je to síce chladnička, ale nečakajte zázraky. Ak do nej vložíte teplé jedlo či nápoj, výraznejšie ochladenie nečakajte. Pred cestou by ste preto mali starostlivo zvážiť skladbu pribaleného proviantu. V praxi je však dobré vedieť aj to, že čím menej krát chladničku otvoríte, tým lepšie. Jednoducho chlad chytiť a nevypúšťať.

Aj tak sú medzi jednotlivými prenosnými chladničkami rozdiely. „Test chladenia sme vykonávali v skúšobnej miestnosti s teplotou 28 °C, ktorá simulovala letné počasie,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka magazínu dTest, a pokračuje, že následne merali teplotu vo vnútri opakovane, vždy s odstupom viacerých hodín.

Zaujímavou skúškou je aj test odolnosti. „Pred testom sme box vyprázdnili a následne sme ho pustili z metrovej výšky na betónový povrch,“ povedala Hana Hoffmannová. Po páde, počas ktorého dostalo zabrať najmä dno a spodné hrany, odborníci vizuálne zhodnotili, či a prípadne v akej miere došlo k poškodeniu, prasklinám či preliačeninám. Tu boli výsledky veľmi rôzne.

Chladenie bez elektriny

Nie všetky prenosné chladničky majú elektrické napájanie. V tom prípade chladenie zabezpečujú takzvané chladiace vložky. Sú to obvykle plastové bloky, ktoré sa dávajú do vnútra chladničky spolu s potravinami. Kedy sa vám hodia a kedy nie?

Klady

bývajú lacnejšie

nepotrebujete zdroj energie

sú lacnejšie na prevádzku

môžete ich využiť aj pri pešej prechádzke

Zápory

chladiace bloky zmenšujú využiteľný priestor

nesmiete zabudnúť bloky včas vychladiť