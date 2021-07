Vodiči, pozor na zmeny: Nálepky z okien idú dole!

Veľké zmeny! Mnohých zaujímalo, ako to bude s nálepkami, ktoré musí mať takmer každé vozidlo nalepené na čelnom skle.

Zmeny, ktoré nastanú po 1. júli 2021, sa budú týkať predovšetkým odstránenia nálepiek o absolvovaní TK (technickej kontroly), EK (emisnej kontroly) a KO (kontroly originality), ktoré sa na autá po úspešnej skúške lepili. Najnovšie zmeny v zákone č. 106/2018 Z. z. a v nadväzujúcich predpisoch hovoria jasne. Bude teda po tomto dátume nutné mať na aute tieto, dnes už zbytočné, nálepky?

ČÍTAJTE VIAC: Toto sú najspoľahlivejšie jazdené kombi na trhu! Mnohé z nich kúpite už za pár tisíc

Kedy ich môžete odstrániť z okna?

Od 1. júla sa končí používanie nálepiek technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality. Nálepky sa od tohto dátumu prestanú vydávať a lepiť na autá, ktoré úspešne prešli pravidelnou povinnou kontrolou technického stavu a emisií alebo kontrolou originality vozidla. Zároveň ich kontrolné úrady prestanú od prevádzkovateľa a majiteľa vozidla vyžadovať.

Konkrétne posledná veta vyššie uvedeného odstavca je pre mnohých ľudí zmätočná. Preto sme zisťovali, ako to je v prípade, že ste technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality absolvovali v ostatných dňoch. Zo stanoviska, ktoré sme dostali od spoločnosti TESTEK, vyplýva, že nálepky si môžete z auta odstrániť. Príslušníci kontrolných úradov ich už viac nebudú od vás vyžadovať a tým pádom sú na okne zbytočné.

Nová fakturácia

Do 30. 6. 2021 bol prístup do informačného systému technických kontrol plne hradený práve z týchto nálepiek. Od 1. 7. 2021 však príde k zmene. Po novom sa bude zápis do tohto systému spoplatňovať priamo. Na konečného spotrebiteľa, teda majiteľa vozidla, by však takéto spoplatnenie informačného systému nemalo mať žiadny dopad. Systém bol spoplatnený stále, jeho prístup pre jednotlivé stanice technickej kontroly bol plne hradený z nákupu nálepiek. Fakturácia za používanie systému bude prebiehať vždy ku koncu mesiaca.



Kontroly sú stále povinné

Ak si však myslíte, že tým, že si odstránite nálepky z auta, sa pre vás povinnosť navštíviť technickú alebo emisnú kontrolu v zákonom stanovených intervaloch končí, ste na omyle. Všetko pokračuje tak ako doteraz. Príslušníci kontrolných úradov budú mať prístup ku kompletnej histórii vozidla cez informačný systém tak, ako to bolo aj doteraz. Odstránenie nálepiek má slúžiť len k zefektívneniu práce STK a taktiež k zrušeniu zbytočných nákladov, ktoré výrobou týchto nálepiek vznikali.



Lepší vzhľad vozidla

Nehovoriac o tom, že sa tým zlepší výhľad z vozidla, zväčší sa zorný uhol a poteší sa aj životné prostredie. Nálepky sú predsa len z plastu a o čo menej bude plastového odpadu, o to lepšie. Takže zo zmeny povinnosti používať nálepku sa potešia asi všetci. Majitelia motorových vozidiel, pretože im nebudú nálepky prekážať vo výhľade, technici na staniciach technickej a emisnej kontroly či kontroly originality, pretože im odpadá úloha nálepky nielen lepiť, ale aj staré odstraňovať, no a nakoniec životné prostredie, ktorému sa uľaví z potreby spracovať vyhodené kontrolné nálepky.