Prevalcovala vašu rodinu a vzťahy korona? Poraďte sa bezplatne v centre pomoci

Napätie v rodinách sa zvyšuje, konflikty i násilie pribúdajú. Za zvýšeným napätím je pandémia.

Štát na situáciu a problémy ľudí žijúcich v jednej domácnosti reaguje a od januára spúšťa odbornú psychologickú pomoc pre manželov či partnerov tak, ako sme ju kedysi poznali v podobe manželských poradní. Postupne vzniknú v piatich okresných mestách, pričom cieľom je ich otvorenie po celom Slovensku. Komu a v čom budú pomáhať?

Pandémia COVID-19 znamenala v živote párov miernu pohromu. Zvýšené napätie v domácnosti zažilo až 41,7 percenta respondentov, zvýšenie konfliktov tri domácnosti z desiatich a partnerské násilie 1,2 percenta. Tieto dáta rezort zistil na základe online prieskumu.

„Manželské a predmanželské poradne sme tu mali od roku 1971, no v roku 2005 všetky zanikli. Možno aj to je dôvodom zvýšeného počtu rozvodov a vyhrotených rodičovských konfliktov,“ myslí si minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Manželské poradne existujú aj dnes, ale občan si konzultáciu u odborníka hradí. „Nie každý na to má a potom sa problémy môžu skončiť tragicky,“ upozorňuje na dôležitosť bezplatnej pomoci sociologička Zuzana Kusá.