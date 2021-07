Surové off-roady, ktoré si zamilujete: Toto sú najlepšie autá do terénu

Aj keď je dnes na cestách pomerne veľa veľkých SUV áut, klasické surové off-roady akosi miznú.

V drvivej väčšine prípadov sa z nich stávajú autá, ktoré nikdy neopustia ulice mesta.

Ford Ranger Raptor

V DNA má kódované slovo terén. Jeho vzhľad vzbudzuje rešpekt, rovnako ako kedysi jeho meno. Európsky Raptor je síce trošku umiernenejší ako ten americký, no aj napriek tomu má všetky predpoklady na bezproblémovú cestu surovým terénom. Oproti predchádzajúcim dvom autám má nespornú výhodu v tom, že je to pick-up. Čiže sa nemusíte báť, že si prípadným nákladom zašpiníte prémiový interiér. Ranger Raptor je jednoducho auto zrodené v off-roade. Dokáže prebrodiť rieku do hĺbky až 850 milimetrov.

Výkon: 157 kW

Hmotnosť od: 2 585 kg

Svetlá výška: 281 mm

Cena od: 57 588 €

Land Rover Defender

Kto by nepoznal legendu s označením Defender. Auto, ktoré je na trhu s menšími prestávkami už od roku 1983, je dnes akýmsi symbolom surového off-roadu. Vo svojej najnovšej generácii, ktorá sa predstavila v roku 2019, priniesol Defender dizajn odpovedajúci 21. storočiu. Napriek tomu si zachoval svoje charakteristické črty a vlastnosti. Dnes ho môžete kúpiť vo viacerých výbavách a aj v troj alebo päťdverovom prevedení. Rokmi však nestratil nič zo svojich schopností. Za všetko hovorí predný nájazdový uhol až 31 stupňov či zadný až 37,9 stupňa.

Výkon: 147 kW

Hmotnosť od: 2 970 kg

Svetlá výška: 225 mm

Cena od: 52 490 €

Mercedes-Benz triedy G

Modernizácii 21. storočia sa nevyhlo ani staré dobré Géčko. V jeho podaní však ide len o akúsi evolučnú zmenu dizajnu, ktorá mu prenechala všetky charakteristické prvky. Dokonca na ňom stále nájdeme takmer úplne kolmé čelné sklo alebo legendárne vytŕčajúce smerové svetlá. Aj keď je dnes Mercedes-Benz triedy G skôr klenotom ako off-roadom, netreba zabúdať na jeho schopnosti. Veď bez problémov zvládne prejazd cez vodu do hĺbky až 700 mm. Pri potrebe prekonania prekážky môžete počítať s predným nájazdovým uhlom až 30,9 stupňa.

Výkon: 210 kW

Hmotnosť od: 2 489 kg

Svetlá výška: 241 mm

Cena od: 109 806 €

Jeep Wrangler

Či už chcete pick-up, plug-in hybrid alebo klasický off-road, Wrangler vám ponúkne všetko. Americká superstar 20. storočia v sebe spája bohaté skúsenosti výrobcu so surovým terénom a funkčné detaily, ktoré potešia. Veď Wrangler je azda jediným autom na trhu, ktoré vám dovolí zhodiť strechu, dvere či dokonca čelné sklo a pritom zvládne aj poriadny terén. Nezastaví vás ani náročné stúpanie. Predný nájazdový uhol v krátkej verzii je totiž až 38,4 stupňa. Zadný má hodnotu 31,3 stupňa.

Výkon: 147 kW

Hmotnosť od: 1 995 kg

Svetlá výška: 48 230 €* (*ide o predbežnú prepočítanú cenu na základe údajov od výrobcu)