Dovolenka v čase korony: Čo by nemalo chýbať vo vašej cestovnej lekárničke!

Pri balení na dovolenku má svoje stále miesto cestovná lekárnička. Obvykle máva viac-menej rovnaké zloženie, no korona jej obsah trochu mení.

Pravidlá cestovania sa menia prakticky každý deň, a tak nikdy neviete, kde budete musieť ostať dlhšie, než ste plánovali. Čo by ste mali mať so sebou, ak ste sa predsa len rozhodli vycestovať na dovolenku do zahraničia? Čo robiť, ak pocítite prvé príznaky COVID-19 v zahraničí?

Hneď ako sa vo svete začali uvoľňovať opatrenia proti šíreniu vírusu, ľudia sa potešili a začali plánovať letné dovolenky. Jednotlivé krajiny však začali hlásiť rôzne sa meniace čísla počtov nakazených, a tak krajina, ktorá je v čase príchodu označená z hľadiska epidémie za bezpečnú, sa v priebehu pobytu môže zmeniť na neodporúčanú.

Ak sa napriek tomu rozhodnete vycestovať, snažte sa čo najlepšie pripraviť aj na nechcené situácie. Európsky zdravotný preukaz si jednoznačne vezmite so sebou, zaručí ošetrenie v takej miere, na akú majú právo domáci. Cestovné poistenie vám pomôže, ak by miestne podmienky na vaše potreby nestačili, alebo boli nad vaše možnosti.