Slovensko spúšťa očkovanie vakcínou Janssen: Ako funguje a ochráni rovnako ako tie dvojdávkové?

Hoci registrácia na očkovanie vakcínou Johnson & Johnson už bola spustená skôr, jej reálne podávanie sa trochu zdržalo.

Podľa slov ministra zdravotníctva by sa očkovanie malo začať v najbližších dňoch. Čo o tejto vakcíne vieme? Je bezpečná a ochráni rovnako ako dvojdávkové vakcíny? Vakcína farmaceutickej spoločnosti Johnson & Johnson sa podáva v jednej dávke, je relatívne nenáročná na teplotu a skladovanie. V chladničke by mala vydržať až pol roka.

„Jednodávková vakcína Janssen je riešením pre tých, ktorí potrebujú byť plnohodnotne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 čo najrýchlejšie. Stačí jedna návšteva očkovacieho centra,“ konštatuje ministerstvo zdravotníctva. Z tohto dôvodu práve túto vakcínu už začali podávať ľuďom bez domova. Janssen, čo je názov tohto séra, je vektorová vakcína, rovnako ako tá od AstraZenecy a Sputnik V. Ako funguje a v čom je rozdiel oproti Moderne či Pfizer/BioNTech?

Typy vakcín a ako účinkujú

Vakcíny účinkujú tak, že na vyvolanie odpovede imunitného systému človeka použijú časť vírusu, ktorá spôsobuje ochorenie (napríklad genetický kód alebo „spike “ proteín) alebo inaktivovanú, alebo oslabenú verziu vírusu. To zase spôsobí, že telo začne produkovať protilátky a T-bunky (špeciálna populácia bielych krviniek), ktoré budú bojovať proti vírusu a zabránia mu vstúpiť do tela a infikovať ďalšie bunky v tele. Tieto vakcíny nevedú k žiadnym genetickým zmenám v našich telách, nedostanú sa do mozgu a nezmenia genetický kód plodu.