Máte v aute 3- alebo 4-valec s turbom? Toto je 5 najčastejších chýb pri jazde s turbomotorom, vyhnite sa im!

Moderné preplňované motory sú nepochybne kvalitné, ale je dobré pripomínať si základné odporúčania ich používania. Predídete tak možným predčasným zlyhaniam turba.

Z preplňovania sa stal štandard

Niekedy sme na autá s veľkým nápisom „TURBO“ hľadeli s obdivom a patričnou závisťou. Faktom zostáva, že v minulosti bolo prepĺňanie výsadou len drahších alebo športových vozidiel, no časom si z ekonomických aj environmentálnych dôvodov našli cestu aj do bežných áut. Majitelia vznetových agregátov mohli túto zázračnú vrtuľku nájsť pod kapotami svojich áut už v 90-tych rokoch, najväčší boom však turbo zažilo pred zhruba pätnástimi rokmi, keď automobilky prichádzali s konceptom maloobjemového motora s pomerne vysokým výkonom.

Masové rozšírenie ľudových turbomotorov však spôsobilo bežným majiteľom, zvyknutých na prácu s atmosférickými agregátmi, nemalé vrásky na čele. Takto vybavené agregáty bývajú často chúlostivejšie na zaobchádzanie a napriek tomu, že sa každým rokom po všetkých stránkach vylepšujú, stále vyžadujú jemnejšie zaobchádzanie než staromódne atmosférické klasiky.

Prečítajte si 5 najčastejších chýb, ktoré majitelia turbomotorov pri jazde robia a ničia si tak motor:

1. NEZAŤAŽUJTE MOTOR PO ŠTARTE

Aj bežní vodiči vedia, že pred využitím maximálneho potenciálu motora by mali počkať na jeho kompletné zahriatie na prevádzkovú teplotu. Mnohí si však mýlia (alebo ho už nemajú) ukazovateľ teploty oleja a chladiacej kvapaliny. Samotný olej, ktorého teplota nás zaujíma najviac, sa totiž zohrieva podstatne dlhšie než chladiaca kvapalina. Častokrát sa tak môže stať, že na palubnej doske vám ukazovateľ teploty znázorňuje ideálnu teplotu, no samotný olej ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu. Prečo je to problém? Studený olej ešte nemá ideálne mazacie vlastnosti a motor nie je stopercentne chránený pred nadmerným opotrebovaním. Turbodúchadlá pracujú pod zaťažením v extrémne vysokých otáčkach a vysokých teplotách a práve preto potrebujú dobre mazanie. Inak hrozí zadretie turba. Ak teda máte v aute len kontrolku teploty pre chladiacu kvapalinu, je dobré po jej zohriatí počkať ešte niekoľko minút predtým, než autu „naložíte“.

2. NEVYPÍNAJTE MOTOR IHNEĎ PO ZASTAVENÍ

Sú vodiči, ktorí vypínajú motor ešte predtým, než s autom úplne zastavia. A opäť si neuvedomujú, aké riziká podobne „zbrklé“ konanie prináša. Pokiaľ nenecháte motor a turbodúchadlo po dlhej alebo namáhavej jazde vychladnúť aspoň 30 sekúnd, hrozí vám spálenie a degradácia oleja, ktorý sa nachádza v blízkosti. Z dlhodobého hľadiska to prináša horšie mazacie vlastnosti a ochranu motora.

3. NEPODTÁČAJTE MOTOR

Dostupný krútiaci moment láka vodičov využívať veľmi nízke otáčky s cieľom znížiť spotrebu. Podtáčanie však motorom dlhodobo škodí, ešte horšie však je zošliapnuť plynový pedál na podlahu pri nedostatočných otáčkach. Vtedy elektronika začne vstrekovať viac paliva, ale prívod vzduchu je nedostatočný. Výsledkom je bohatá zmes s vysokými emisiami, ktorá môže poškodiť katalyzátor. Ďalším problémom môže byť predčasné zapálenie zmesi pri nízkych otáčkach. Detonačné horenie môže vážne poškodiť motor a týka sa to najmä malých turbomotorov. Ide však o extrémnu situáciu, pred ktorou sú moderné turbomotory elektronikou chránené.

4. TANKUJTE KVALITNÉ PALIVO

Tento problém sa Slovenska až tak netýka, palivo s nižším oktánovým číslom ako 95 u nás zoženiete len veľmi ťažko, ak vôbec. Dôležité je, aby ste striktne dodržiavali výrobcom odporúčané palivo, niektoré maloobjemové agregáty majú totiž predpísané minimálne oktánové číslo až BA98. Ak teda nechcete mať v budúcnosti problém pri reklamácii, odporúčame vám požiadavky výrobcu dodržiavať.

5. PRÁCA S AKCELERÁTOROM

Niektoré staršie agregáty mali problém s veľmi skokovitým nástupom turbodúchadla. Tie moderné už dodávajú výkon omnoho lineárnejšie. Pokiaľ vás však nával krútiaceho momentu zasiahol nečakane, mohli ste mať celkom vážny problém, najmä ak išlo o auto s pohonom zadných kolies. Tie stratili trakciu a auto dostalo ľahko pretáčavý šmyk. Pri autách s pohonom predných kolies sa môže zase vyskytnúť problém s nedotáčavosťou. Moderných turbomotorov sa však tento problém už veľmi netýka.