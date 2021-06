Odmeňovať a trestať? Psychológ radí rodičom, ako správne reagovať na vysvedčenie

Krik rodičov či tresty. Aj to býva súčasťou posledného školského dňa, keď deti dostávajú vysvedčenie.

Tieto reakcie však podľa psychológa nie sú správne, keďže za zlý prospech nesú zodpovednosť aj rodičia. A možno tohto roku obzvlášť, keďže veľká časť vzdelávania bola skôr na rodičoch.

Koniec roka je pre mnoho detí postrachom, pretože rodičia a blízki uvidia ich výsledky celoročnej práce. Tohto roku však o celoročnom priebehu mali rodičia oveľa lepší prehľad než po iné roky kvôli učeniu doma. Práve preto sú známky aj výsledkom spolupráce rodiča a dieťaťa a obaja nesú za výsledky zodpovednosť.

„Nie každé dieťa má na to, aby malo samé jednotky,“ vysvetľuje Gabriela Herényiová, detská psychologička, a pokračuje: „Škola sa spolieha na rodiča a rodič zasa na školu, že vyučovanie stačí.“ Ako reagovať na vysvedčenie? Odmeňovať a trestať?

Dobrý prospech

odmeňte dieťa za dobré známky

nekupujte drahé dary, skôr mu dajte niečo mimoriadne, ako napríklad výlet

doprajte dieťaťu oddych počas prázdnin

zdôraznite, že učiť sa nemá len pre odmeny, ale pre vlastné vzdelanie

Slabý prospech

nedávajte žiadne tresty

doprajte dieťaťu aspoň mesiac oddych

nenadávajte mu, je to aj vaše zlyhanie

nastavte si ciele do ďalšieho roka

priznajte si svoju chybu a nájdite si viac času na spoločné učenie

Dobré vysvedčenie odmeňte

Nemusia to byť veľké dary, skôr niečo mimoriadne, tak, aby to rodina zvládla. Môže to byť spoločný obed, výlet či bicykel, čo dieťa môže využiť. Zároveň si zapamätá, že to má odmenu za vysvedčenie.

Ako motivovať dieťa k učeniu

Poznajte záujmy dieťaťa, čo ho baví a čo nie.

Doprajte mu zábavu cez prázdniny, aspoň mesiac.

Ak sa nerado učí, nechajte ho pracovať len pol hodiny, potom nech sa pohrá.

V druhej časti prázdnin začnite zvoľna s opakovaním.

Nevysvetľujte mu učenie len ako nutnosť, ale aj ako zábavu a spoznávanie zaujímavého.

Cez prázdniny sa snažte učiť hrou.

Dajte dieťaťu najavo, že si vážite jeho snahu, aj keď sa mu nedarí.

Nečakajte čisté jednotky, nie každé dieťa je také.

Pre každého žiaka sú motivujúce: pochvala, povzbudenie a dobrá známka.

Demotivujúco pôsobia: pokarhanie, trest, výsmech či zlá známka.

Ako reagovať, ak rodič nie je so známkami spokojný

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Určite nedávať dieťaťu žiadny trest. Skôr si nastaviť nejaké ciele do budúceho roka a školáka povzbudiť. Je to ako keby výplata za celý rok, takže vyhrešiť ho na konc i roka je nezmysel. Je potrebné sa so žiakom pripravovať počas celých desiatich mesiacov.