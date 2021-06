Ako voziť domácich miláčikov: Popruhy vs. prepravka, čo je bezpečnejšie?

Zvierací člen rodiny cestuje na nákupy, do prírody, na dovolenky. Pokiaľ ide o prepravu detí, uvedomujeme si, že bezpečnosť je na prvom mieste.

Všetky deti sú v autosedačke, tie väčšie a my dospelí sme pripútaní bezpečnostným pásom. A teraz ruku na srdce - ako prepravujete svojho domáceho miláčika? Veľký pes zvykne mať „svoje miesto“ v kufri auta, tie menšie pokojne usadíme na zadné.

Popruhy vs. prepravka

Najlacnejšou a dobre dostupnou alternatívou sú popruhy, ktoré sa následne zapínajú do bezpečnostných pásov. Aj tu však platí, že za kvalitu si treba priplatiť. Z viacerých crash testov vyšli niektoré popruhy veľmi negatívne. Popruh sa po náraze buď odtrhol, alebo zviera priškrtil. Preto si pri výbere dajte naozaj záležať. Mnohé sa totiž nasadzujú komplikovane, a to je pre mnohých dostatočný dôvod na to, aby sa popruhy časom začali v kufri len váľať.

Naproti tomu stoja prepravky, ktorých cena je o niečo vyššia, ale zviera je v nich lepšie chránené - prepravka sa dá lepšie uchytiť bezpečnostným pásom a hrozí menšie riziko zranenia zvierat. Prepravky pre veľké plemená psov sú rádovo drahšie a neskladné. Treba si však uvedomiť, že veľký pes s hmotnosťou 50 kilogramov, ktorý nie je pripútaný, sa pri náraze stáva aj pre človeka veľmi nebezpečným. A navyše nikto z nás predsa nechce prísť o toho svojho štvornohého miláčika.

Pozor na teplo

V aute sa domáci miláčikovia s hustou srsťou môžu neraz prehriať a hrozí im úpal. Najmä pri teplotách nad 30 stupňov. Preto sa odporúča voziť so sebou aspoň jednu fľašu, určenú výhradne pre psíka, z ktorej mu pri pauze odlejete do misky. Ideálne je, ak máte vzadu tienidlá na oknách a vnútri máte pustenú klimatizáciu, alebo prevetráte interiér stiahnutím okien a vpustíte dnu čerstvý vzduch. Pri dlhej ceste nezabúdajte ani na prechádzku so psom.

Čo sa deje v aute

Či už mačka, alebo pes - nie každé zviera je pokojné do takej miery, že kam ho položíte, tam bude sedieť, alebo ležať bez pohnutia niekoľko hodín. Občas si zmyslia premiestňovať sa zo sedadla na sedadlo, začnú niečo hrýzť a namiesto toho, aby vodič naplno sledoval premávku, upriamuje pozornosť na neposedné zviera. Myslí na to aj zákon o cestnej premávke. Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb a takisto ani bezpečnosť prepravovaných zvierat, nehovoriac o bezpečnosti premávky ako takej.

Pri takej preprave živých zvierat, ktorou je ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat alebo bezpečnosť cestnej premávky, môže ísť o porušenie zákona o cestnej premávke a v tom lepšom prípade hrozí priestupcovi sankcia podľa priestupkového zákona od 60 € . V horšom prípade môže byť ohrozené zdravie osôb aj zvierat.

Bezpečnosť je vždy prvoradá

Crash testy rôznych spoločností odhaľujú nielen bezpečnosť jednotlivých áut a bezpečnosť ľudských pasažierov, ale viaceré takéto spoločnosti robia pravidelne testy aj so zvieratami. Samozrejme, len s atrapami! Aj keď vyzerajú ako plyšové hračky z obchodu, v skutočnosti majú psie figuríny reálnu hmotnosť a aj výsledky crash testov sa teda v najväčšej možnej miere približujú skutočnosti.

Určite si viete predstaviť, čo sa stane s nepripútaným dospelým človekom po čelnom náraze. A teraz si už asi aj viete predstaviť, ako asi dopadne približne 40 kilogramov vážiaci nepripútaný pes, nehovoriac o tom, že by takéto zranenia utrpel ten váš štvornohý miláčik. Je viacero spôsobov, ako ho ochrániť.