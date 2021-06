Nedajte na reči: SUV majú hneď niekoľko výhod, pre ktoré sa ich oplatí kupovať

Plánujete si kúpiť nové auto a z princípu odmietate SUV? Možno by ste mali svoje názory prehodnotiť, výhody SUV sú reálne a častokrát podstatné.

Automobily karosárskeho vyhotovenia SUV a crossover sú častým terčom kritiky odbornej i laickej verejnosti. Výnimkou nie sú ani Autoviny.sk, ktoré v minulosti už niekoľkokrát upozorňovali aj na nedostatky týchto automobilov, s ktorými by budúci majitelia určite mali počítať (TOP 5 vážnych dôvodov, prečo si nekúpiť SUV).

Na druhej strane si ale veľmi dobre uvedomujeme, že dopyt po esúvečkach vznikol nielen z ich pútavej estetiky a pre cenovú dostupnosť, ale aj pre ich praktický potenciál. V tomto článku si predstavíme niekoľko faktorov typických práve pre automobily kategórie SUV, ktoré sú častým motivátorom ku kúpe.

#1 Vysoký posed

Vysoká východisková poloha sedadiel nie je mýtus, hoci aj niektoré hatchbacky dokážu dvihnúť predné sedadlá pomerne vysoko (napríklad Citroen C3). Dôležité je uvedomiť si, že zatiaľ čo výšku predných sedadiel si môžete konfigurovať vo väčšine áut, zadné sedadlá majú výšku pevne danú. V SUV sú aj tieto zadné sedadlá vyššie, čo je výhodné nielen pre seniorov a ľudí s ťažkosťami pohybového aparátu, ale aj pri nakladaní detí do detských sedačiek. Veď si len porovnajte komfort práce s detskou sedačkou v nízkom Hyundai i30 a v SUV Hyundai Tucson.

#2 Výhľad z vozidla na kritických úsekoch ciest

Spoločne s väčšou východiskovou výškou posedu a s celkovou výškou karosérie ide ruka v ruke aj výhľad na okolie. Aj SUV mávajú dlhé predné kapoty, ktoré parkovaniu v úzkych priestoroch neprospievajú, ale reč o je výhľade na nebezpečné úseky ciest. Napríklad v križovatke častokrát vodičom v priemerne vysokých autách prekážajú vo výhľade živé ploty alebo plné zábradlia, ale aj ďalšie autá. Výhľad z väčšej výšky vodičovi dáva lepší prehľad o križovatke a redukuje tak potrebu pomalého vychádzania do križovatky.

#3 Viac priestoru ako iné druhy áut

Pomerne často čítame kritické komentáre, že tie moderné SUV vlastne vôbec vnútri nie sú dosť veľké. Lenže je potrebné uvedomiť si, že zatiaľ čo kompaktné SUV majú interiér skutočne porovnateľný s hatchbackom či kombi, veľké SUV ako Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, BMW X5, Audi Q7, Škoda Kodiaq, majú priestoru skutočne dostatok. A platí to nielen pre prednú a zadnú časť interiéru, ale aj pre batožinový priestor, ktorý sa častokrát vyrovnávajú modelom kombi.

Viac priestoru sa obyčajne ale neprejavuje v mieste vyhradenom pre nohy, pretože rázvor náprav je v mnohých SUV totožný s ich koncernovými súrodencami - hatchbackmi. Namiesto toho SUV zvyčajne ponúkajú o niečo viac miesta na hlavu.

#4 Špecifický vstup do batožinového priestoru

Je zaužívaným pravidlom, že piate dvere na automobiloch sa otvárajú smerom nahor. Sú ale špecifické prípady, keď to môže prekážať, napríklad v nízkych parkovacích garážach. Takisto samotný majiteľ auta môže mať vlastné potreby - keď je ťažko telesne postihnutý (ŤZP), môže mu zatváranie piatych dverí potiahnutím za madlo vo vysokej polohe robiť ťažkosti. V takomto prípade ocení, že iba niektoré autá - a až na MINI Clubman sú to práve SUV - majú piate dvere otvárajúce sa do boku. Spomeňme aktuálny Ford EcoSport, staršie Toyoty RAV4, Toyota Land Cruiser 2017, Jeep Wrangler.

#5 Vyššia svetlá výška a väčšie kolesá

SUV si často kupujú ľudia, ktorí najazdia väčšinu kilometrov v meste. Nie všetky SUV, ale tie rozmernejšie skoro vždy, ponúkajú kolesá s väčšou šírkou a priemerom, čo v spojení s o niekoľko milimetrov vyšším podvozkom uľahčuje parkovanie na obrubníkoch a výjazdy na vyvýšené parkovacie plochy. V podstatnej miere k ochrane vozidla pred škrabancami prispievajú aj krátke previsy, ktoré sú typické pre crossovery - napríklad nový Opel Mokka či Škoda Kamiq, Hyundai Kona.

#6 Dostupnosť pohonu 4x4

Možnosť vybaviť svoje auto pohonom všetkých štyroch kolies nie je vyhradená len pre automobily SUV, častokrát ňou disponujú aj liftbacky, sedany a kombi. Napriek tomu považujme pohon 4x4 za jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia rozhodujú práve SUV, pretože práve v ňom spoločne vyšším podvozkom a širšími kolesami vzniká možnosť zdolávania terénu.

Niektoré automobilky po osvojení si hybridných pohonov prišli aj s hybridnými pohonmi kolies - zatiaľ čo predné kolesá sú vždy poháňané spaľovacím motorom, tie zadné sa točia vďaka elektrickému motoru - príkladom sú nové Jeep Renegade 4×e a Jeep Compass 4×e či Peugeot 3008 HYbrid.