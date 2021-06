Leto patrí šťavnatej pochúťke: Ako vybrať sladký melón?

Leto letom robí slnko, teplo, voda a melóny. Tie k horúcim dňom neodmysliteľne patria. Obľúbená osviežujúca a šťavnatá pochúťka je skvelým spôsobom, ako v lete bez problémov udržiavať hydratáciu aj u detí.

Voda však ani zďaleka nie je to jediné, čím nášmu telu melón prospieva. Vitamínov a minerálov obsahuje toľko, že by ste chvíľu mohli pohodlne prežiť bez iných jedál. Už si len vybrať ten pravý. Ako spoznať sladký, správne dozretý melón?

Sezóna melónov práve prebieha. V našich obchodoch bežne dostanete červené vodové, aj menšie žlté cukrové. Jednotlivé odrody tých červených sú si veľmi podobné. V zásade sú guľaté alebo oválne, zelené alebo pruhované a vo vnútri väčšinou červené. Chuťou sa nejako výraznejšie nelíšia, aj obsah látok je v podstate rovnaký.

Asi 90 % melóna tvorí voda, obsiahnutý cukor je v podobe fruktózy. Obsahuje vitamín C, A, B1, B2, karotenoidy. Z minerálov má najväčšie zastúpenie draslík, potom vápnik, horčík, mangán a fosfor. Veľa ľudí nemá rado melónové jadierka a pracne ich z dužiny vyberá. To je však veľká škoda, pretože sú zdravé. Často sa hovorí, že melón je ideálnou potravinou pri chudnutí.

Katarína Skybová, výživová poradkyňa z Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, to tak celkom nevidí: „Problémom je, že melóny sú veľké, a keď už sa melón načne, zje sa väčšinou celý.“ Odborníčka ďalej pokračuje: „Zjesť tak aj 0,5 g melónu a prijať tak veľké množstvo jednoduchých cukrov a energie je jednoduché.“ No a to je práve problém napríklad pri chudnutí. Rozumné množstvá sú určite vhodnejšie.