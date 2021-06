Letné mesiace môžete stráviť za volantom krásnych kabrioletov: Aké sú najlepšie kúsky?

Konečne sa dá bezstarostne jazdiť s vetrom vo vlasoch. Letné mesiace môžete stráviť za volantom krásnych kabrioletov, v ktorých si užijete nielen zvuk motora, ale aj čerstvý vzduch či zvedavé pohľady. Aké sú najlepšie kúsky tohto leta?

Volkswagen T-Roc Cabriolet, Od: 35 160 €

SUV ako kabriolet? Prečo nie? Je niekde napísané, že to tak nemôže byť? No vidíte! Volkswagen T-Roc Cabriolet o vás hovorí jedno - nepotrebujete sa riadiť pravidlami. Skrátka ste sa rozhodli, že chcete pohodlné nastupovanie, vyšší podvozok a nebo nad hlavou. Ide vám o zvuky mesta a vône prírody, nie o rachot športového motora v tuneli.

T- -Roc Cabriolet otvára svoju plátennú strechu za 9 sekúnd, pričom ovládať ju môžete aj za jazdy do rýchlosti 30 km/h. Na pohon slúži motor 1.5 TSI spojený s prevodovkou DSG. Do terénu ho brať neodporúčame, pretože je v ponuke iba s predným náhonom. Avšak doviezť vás po romantických poľných cestách na malebnú lúku a piknik zvládne.

Jeep Wrangler, Od: 46 510 €

Ak si chcete dať piknik o čosi vyššie, kam cesty nevedú, môžete do partie prizvať Jeep Wrangler. So správnou verziou si totiž tiež môžete dopriať vietor vo vlasoch. A spolu s ním aj prach, piesok, blato... Čokoľvek, čo vám budú drapáky vyhadzovať do kabíny.

Zložiť strechu z Wranglera je však odvážny krok, pretože je záväzný na celý výlet. Musíte ju nechať v garáži. Môžete tam nechať aj dvere, keď chcete. Rýchlosť zloženia strechy závisí od vašej šikovnosti a často aj d toho, či má práve čas váš najlepší kamarát. Bez pomoci by sme sa do toho nepúšťali.

Smart EQ fortwo kabriolet, Od: 26 014 €

Smart fortwo je sám osebe dostatočne netradičný, nieto ešte v elektrickej verzii, tobôž nie s otvorenou strechou! Ale takéto auto existuje a je to perfektné mestské presúvadlo so schopnosťou zaparkovať priečne tam, kde sa bežne parkuje pozdĺžne.

Dojazd je na dnešné pomery podpriemerný - 157 kilometrov, avšak rátajte radšej s číslom 120. Do mesta to však úplne postačuje. Tichá jazda spolu s otvorenou strechou vám umožní naplno prežiť čary veľkomesta a počuť aj to, čo by vám inak v aute uniklo.

Porsche 911 targa 4, Od: 131 505 €

Toto je netradičný kabriolet preto, lebo to nie je kabriolet v pravom zmysle slova. Je to targa - má B aj C stĺpik a pod dômyselnú konštrukciu zo skla sa schováva iba strešná časť priamo nad kokpitom. Targa kombinuje výhody kupé a kabrioletu a v prípade Porsche 911 je výhodou aj to, že je to - Porsche 911.

To znamená maximálne spoľahlivú techniku, bezkonkurenčne vyladený podvozok a extrémnu pozornosť venovanú detailom. Tu si s otvorenou strechou máte čo užívať aj v oblasti zvuku. Typický plochý šesťvalec od Porsche hrá nezameniteľnú melódiu.