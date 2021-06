V horúcich dňoch stúpa riziko prudkých dažďov s bleskami: Ako prežiť v búrke?

S tropickými horúčavami vždy musia prísť aj búrky z tepla. Povie vám to obyčajný sedliacky rozum a potvrdia vám to aj meteorológovia.

Tak je to aj v týchto dňoch, keď meteorológovia upozorňujú na väčší výskyt letných búrok. Napriek každoročným tragickým udalostiam, kde hlavnú rolu zohrávajú práve blesky, ešte stále mnohí z nás silu tohto prírodného javu podceňujú. Vy však buďte múdrejší a toto leto sa pred búrkami chráňte. Napríklad tak, že budete na ne pripravení. Ako na to?

Ročne zasiahne blesk asi 240-tisíc osôb na celej planéte, tritisíc po údere bleskom zomrie. V meste je to jednoduché, vbehnite do nákupného centra, butiku či kaviarne, najlepšie do budovy, ktorá je chránená hromozvodom.

V prírode však riziko zasiahnutia bleskom výrazne stúpa. „Najdôležitejšie v okamihu, keď sa blíži letná búrka, je zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Treba sa rozhliadnuť po okolí, zhodnotiť svoje možnosti a nájsť adekvátny úkryt,“ radí Július Pavčo z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Základné pravidlá prežitia