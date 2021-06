Štát rozšíril okruh detí: Kto dostane obedy zadarmo?

Na žiadne dieťa sa pri obedoch nezabudne. Skupinu detí, ktoré majú nárok na dotované obedy od štátu v poslednom ročníku škôlky alebo počas celej základnej školy, pôvodne vláda okresala len na tie, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.

Nakoniec budú mať nárok na tieto obedy aj deti poberateľov dôchodku či nezamestnaných. Pracujúci rodičia v tom majú jasno dávnejšie. Od augusta dostanú zvýšený daňový bonus na dieťa. Koalícii sa totiž nepáčila doterajšia prax, že štát prispieval na obedy všetkým deťom. Pritom obedy zdarma mali svoje pozitíva.

uvádza príklad sociológ Martin Halás. Psychológ Miron Zelina zase hovorí o tom, že obedy deťom z kritických ekonomických skupín pomôžu škole a spoločnosti k tomu, aby sa s týmito deťmi vôbec mohlo pracovať, pretože inak by mnohé z nich do školy neprišli.

Obedy s dotáciou poslanci najskôr povolili len deťom z rodín v hmotnej núdzi. No ale ostala skupina detí, ktorých rodičia by nedostali ani bonus a ani dotáciu na stravu. A preto zákon nepodpísala prezidentka. Parlament to však v stredu zmenil a rozšíril skupinu detí s nárokom na dotovaný obed. Ich rodičom bude stačiť, aby v školskej jedálni túto situáciu nahlásili a požiadali obed pre svoje dieťa. Štát to vyjde na dva milióny eur ročne.