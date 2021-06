Test kakaových cereálií: Ktoré vyšli v hodnotení najlepšie?

Spojenie raňajkové cereálie znie celkom zdravo a nielen medzi deťmi sú rôzne „chrumky“ veľmi obľúbené.

Sú však naozaj vyváženým štartom dňa? To zisťovali odborníci z českého magazínu dTest na vzorke raňajkových cereálií s kakaom. Guličky aj mušličky poslali do laboratória, aby zistili, koľko ukrývajú cukru a vlákniny, aj to, ako chutia.

Spoločný testovací program kládol najväčší dôraz na výživnú hodnotu cereálií. Chemické analýzy zisťovali obsah hlavných živín: cukru, bielkovín a vlákniny spolu s podielom železa a kyseliny listovej. Dôležitým ukazovateľom bol podiel cukru.

„K cukru sme sa postavili obvyklým spôsobom,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka magazínu dTest a pokračuje: „Všeobecne je jeho príjem až príliš vysoký, preto s lepšími známkami odchádzali menej prisladené výrobky.“ Okrem ďalších živín, ako bielkoviny či vláknina, hodnotili odborníci aj senzorické vlastnosti.