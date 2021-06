Koronavírus vám môže dovolenku predražiť: Kedy sa oplatí pripoistiť proti COVID-19?

Zlepšujúca sa situácia v súvislosti s pandémiou a znovuotvorenie hraníc priniesli opäť možnosť vycestovať do zahraničia za rekreáciou.

Mnohí, ktorí sa počas leta chystajú do zahraničia, sa však obávajú, že pre chorobu a nariadenú karanténu budú musieť celú dovolenku nečakane zrušiť, alebo sa koronavírusom nakazia počas dovolenky v zahraničí, čo skomplikuje ich návrat späť na Slovensko. Na novovzniknuté situácie začali reagovať poisťovne.

Vo všeobecnosti platí, že v krajinách EÚ platí vaše zdravotné poistenie. To znamená, že ho máte hradené do tej miery ako domáci obyvatelia danej krajiny. To nemusí byť, a zväčša skôr ani nie je, úplne zadarmo. V každom prípade, ak aj je, rozhodne vám to neuhradí napríklad karanténu, ak v nej v cudzine uviaznete. Pripoistenie COVID môže kryť klientov už pred odchodom na dovolenku.

„Krátkodobé cestovné poistenie je rozšírené aj o náklady súvisiace s liečbou covidu pre všetky krajiny - teda nielen bezpečné, ale aj rizikové,“ vysvetľuje Beata Lipšicová z poisťovne UNIQA a pokračuje: „Klienti budú mať zároveň kryté aj náklady na ubytovanie v prípade uviaznutia v karanténe.“

Andrea Leskovská z poisťovne Generali dopĺňa: „Nárok na uhradenie nákladov má pritom nielen poškodený klient, ale aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.“ Každá poisťovňa môže mať iné podmienky, ale bývajú dosť podobné. Čo môže poistka kryť?

Uhradíme aj letenku

Andrea Leskovská, Generali

- V prípade zrušenia cesty z dôvodu ochorenia COVID-19, pre nariadenú karanténu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu či nenastúpenia do lietadla pre nameranú zvýšenú teplotu klientom uhradíme náklady, ktoré im následkom tejto situácie vzniknú. Na dovolenke v zahraničí kryje pripoistenie COVID do výšky dohodnutého limitu liečebné náklady, súvisiace s ochorením COVID-19, napríklad lieky, ošetrenie v zdravotníckom zariadení, hospitalizáciu, ale aj repatriáciu klienta späť na Slovensko.