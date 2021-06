Vodiči ich nenávidia! Prečo sú poklopy kanálov rozmiestnené tak, aby sme do nich s autom vleteli?

Poklopov kanálov sa v dohľadnej dobe určite nezbavíme.

ČÍTAJTE VIAC: Kto nahradí škodu, ak vinník nehody nie je vlastníkom auta?

Väčšina motoristov sa zhodne na tom, že kvalita slovenských ciest za veľa nestojí. A táto kritika sa netýka len rozbitého asfaltu, ale aj kanalizačných poklopov, ktoré sú na ceste častokrát umiestnené úplne nelogicky v dráhe vozidla. Navyše aj povrch okolo poklopov býva rozbitý, takže keď kanál prejdeme, celé auto nadskočí. Vodiči sa im, pochopiteľne, snažia vyhnúť, a tak jazda po meste môže pripomínať slalom. Niekedy však narazíte aj na dva či tri poklopy na jednom mieste, ktorým sa už jednoducho nedá vyhnúť. Takto denne dostáva zabrať nielen posádka, ale tiež pneumatiky, disky aj samotný podvozok auta.

Zostávajú na mieste

Odpoveď na to, prečo sú poklopy kanálov tak chaoticky rozmiestnené, je pomerne jednoduchá. Je dôležité si uvedomiť, že ulice aj cesty sa časom menia a prispôsobujú rozvoju mesta, no historické stoky zostávajú na rovnakom mieste.

Ulice vyzerali v minulosti inak a časom sa menila napríklad šírka pruhov, pribúdali parkovacie miesta alebo budovala električková trať, kvôli ktorej museli posunúť cestnú komunikáciu, čím sa poklopy kanálov mohli dostať presne do jazdnej dráhy vozidla. Novým trendom je napríklad budovanie cyklotrás pri ceste alebo maľovanie vyhradených pruhov pre cyklistov, čím opäť dochádza k posúvaniu jazdného pruhu pre vozidlá.

Otvoriť galériu null Zdroj: Google Maps

Motoristom by sa nepochybne páčilo, keby tieto poklopy boli umiestnené napríklad na chodníkoch, no to by do veľkej miery skomplikovalo údržbu kanalizácie. Vstupné šachty musia byť postavené na prístupnom mieste tak, aby sa k ním vedela dostať ťažká technika pre prípadné opravy alebo čistenie. Jednotlivé vstupy musia mať medzi sebou stanovenú maximálnu vzdialenosť, preto sú poklopy od seba vzdialené maximálne pár desiatok metrov. Niekedy však môžeme naraziť aj na tri poklopy na jednom mieste z dôvodu, že pod povrchom sú umiestnené viaceré kanalizačné stoky a každá disponuje vlastným vstupom.

NEZMIZNÚ

Poklopov na ceste sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou nezbavíme, a to ani pri rekonštrukcii cesty. Ich premiestnenie by bolo jednoducho finančne príliš náročné. Môžeme však tlačiť na opravu okolitého asfaltu a ich zarovnávanie s povrchom vozovky tak, aby zbytočne neničili autá. Poklopy predsa majú aj vo vyspelých krajinách, kde sú v ceste zapustené tak, že vodič o nich prakticky ani nevie.

Zdroj: idnes.cz