Slováci, pozor na pokuty! Koľko zacvakáte za prekročenie rýchlosti v krajinách Európy? Toto rozhodne nerobte!

Ostatné mesiace plné obmedzení nám dali poriadne zabrať. Ani vy sa už neviete dočkať, kedy na svojom aute vyrazíte na cestu za zaslúženým oddychom?

ČÍTAJTE VIAC: Za aké chyby za volantom vám „zoberú vodičák“? A na ako dlho?

S rýchlosťou to však nepreháňajte. K ľahšej nohe na plyne by vás mohol inšpirovať prehľad základných pokút v okolitých krajinách. Ako ukazuje tabuľka, k jednotlivým sadzbám pristupujú jednotlivé krajiny pomerne odlišne. Zverejnené sadzby považujte za orientačné, do tabuľky sme dali vždy iba základnú sadzbu pokuty. Znamená to, že konečná pokuta môže byť s prihliadnutím na okolnosti a súvisiace riziká priestupku (škody na zdraví a majetku, miesto, kde k priestupku došlo...) podstatne vyššia.

Z vlastnej skúsenosti vás tiež chceme upozorniť na veľmi odlišný prístup k porušovaniu predpisov domácimi motoristami a občanmi. Upozornenie polície na porušenie predpisov (napríklad parkovanie na/pri priechode pre chodcov) nepovažujú za žalovanie, ale povinnosť. Bezpečnosť chodcov je pre nich totiž absolútnou prioritou.

To isté platí aj v prípade odbočovania do zákazu, jazdy v protismere a tiež otáčania sa v mieste, kde je to zakázané. Tu žiadne výhovorky nepomáhajú. V žiadnom prípade neodporúčame pokúsiť sa polemizovať s políciou a snažiť sa priestupok „uhádať“. Polícia bude vaše počínanie chápať ako kladenie odporu a výška pokuty bude narastať.

Pozor na rýchlosť

Hoci sadzobník v prípade základného prekročenia rýchlosti (o 20 km/h) nepôsobí až tak dramaticky, reálna pokuta môže byť podstatne vyššia. Vo väčšine krajín totiž rozlišujú, kde k prekročeniu rýchlosti došlo. Ak to bolo v zastavanom území (mesto, obec), bude sadzba podstatne vyššia. Na prekračovanie povolenej rýchlosti sú vo väčšine krajín veľmi citliví,.

Zľava za hotovosť?

Áno, na rozdiel od snahy pokute sa vyhnúť, priznanie chyby a snaha uhradiť pokutu na mieste vám môže pomôcť výšku pokuty citeľne znížiť. V mnohých prípadoch môžete takýmto spôsobom ušetriť aj polovicu pôvodnej sadzby. Niektoré hliadky môžu byť vybavené platobným terminálom, pravidlom to však celkom určite nie je. Na tento účel preto odporúčame mať so sebou hotovosť.

Pozor na zmeny v doprave

Európa, zvlášť doprava vo veľkomestách, zažíva v poslednom období výrazné zmeny. Vznikajú jednosmerné ulice s výrazným obmedzením vjazdu a parkovania (aj krátkodobého) automobilov. Veľký pozor si preto treba dať napríklad na to, aby ste auto nezastavili, hoci iba na pár minút, na ceste vyhradenej pre cyklistov. Mnohé centrá sú vybavené kamerovým systémom monitorujúcim dopravu. To, že vás pri porušení predpisov ni­kto nevidel, neznamená, že vám domov nepríde pozdrav.