10 pravidiel zdravého opaľovania: Prečo vlastne hnedneme? Toto mnohí netušili

Tohto roku sme opäť akosi preskočili jar a vhupli rovno do leta. To sa prudko rozbehlo, opatrenia sa stále viac uvoľňujú a veľa z nás sa chystá na dovolenku pri mori a na slniečku.

Z každej strany sa na nás valia reklamy na prípravky na opaľovanie a rôzne varovania, ako veľmi nám slnko škodí. Viete, ako to s nebezpečenstvom naozaj je? Ako vlastne funguje opaľovanie, ako pomáhajú výrobky s rôznymi označeniami ochrany a čo zvyšuje riziko rakoviny kože?

1. Prečo vlastne tmavneme?

Po preniknutí UV žiarenia do pokožky sa poškodia DNA bunky, a to naštartuje ochranný proces pigmentácie. „Kožný pigment vytvára akési „čiapočky“ nad bunkami a chráni tak jadrá buniek pred nežiaducim vplyvom UV žiarenia,“ vysvetľuje Jana Chudíková, dermatovenerologička NU´CLINIC. To teda spôsobí opálenie.

2. Čo ak mám znamienka?

Znamienkam a aj jazvám treba venovať zvýšenú pozornosť a natierať ich obzvlášť poctivo a tiež častejšie. Každým spálením sa zvyšuje riziko zlyhania tzv. opravných mechanizmov kože a tým aj pravdepodobnosť vzniku kožnej rakoviny. „Zvlášť opatrné musia byť osoby s výskytom znamienok na koži. Vhodné je používať ochranné protislnečné prípravky s vysokým faktorom od 30 - 50,“ varuje dermatovenerologička.

3. Pozor najmä na deti

Ľudská pokožka nezabúda. Spočíta opakované spálenia, aj opakované opálenia bez spálenia, oboje je pre pokožku zdravotná a kozmetická záťaž. Na ochranu pred slnkom by sa malo pozerať viac v detskom veku. Odhaduje sa, že až 80 % slnečných lúčov dostaneme v detstve. Deťom do 6. mesiaca veku sa odporúča úplne vyhnúť opáleniu.