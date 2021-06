Pravidlá na priechode: Kedy sú chodci v práve?

Na ušiach slúchadlá, zrak upretý do mobilu. Veď na priechode mám prednosť.

Majú ju však chodci vždy? Ľudia neraz hovoria, že chodec má na priechode pre chodcov absolútnu prednosť. Znie to síce pekne, no nie je to a ani to nemôže byť pravda. Vysvetlenie má dve roviny. Zákonnú a technickú.

ČÍTAJTE VIAC: Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Množstvo vodičov to robí nesprávne

Ako prejsť vozovkou bezpečne

- pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod

- na priechode pre chodcov sa chodí vpravo

- chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách

- chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť

- chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,

Auto nezastaví hneď

V mestách je maximálna povolená rýchlosť pre autá 50 km/h. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, premeňme si tento údaj na metre a sekundy. Pri jednoduchom prepočte zistíme, že pri tejto rýchlosti prejde auto za jednu jedinú sekundu priam neuveriteľných takmer 14 metrov. Znamená to teda, že ak vodič po jednej sekunde zareaguje na pohyb chodca, prejde za tento čas jeho auto ešte 14 metrov. A k tomuto údaju treba pripočítať brzdnú dráhu auta. Z uvedeného je teda zrejmé, že od zaznamenanie pohybu chodca po úplné zastavenie prejde auto ešte viac ako 20 metrov. Domáhať sa teda absolútnej prednosti pre chodcov, je technickým nezmyslom

Zákon hovorí jasne

Zákon číslo 8/2009 Z.z. zákon o cestnej premávke nikde právo na absolútnu prednosť pre chodcov nespomína. Naopak. Jasne a jednoznačne hovorí o tom, kedy chodec prednosť má, a kedy nie.

Električka má prednosť

Vedeli ste napríklad, že v prípade električiek a vozidiel s právom prednostnej jazdy prednosť pre chodcov neplatí? Zákon o cestnej premávke číslo 8/2009 Z.z., osobitné ustanovenia o chodcoch v § 53 v bode 1. hovorí, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy. Ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Neskákať pred autá

Čo sa týka ostatných automobilov, ten istý zákon v § 53 v bode 2. hovorí o tom, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Zo zákona je teda zrejmé, že právo na absolútnu prednosť chodcov neexistuje