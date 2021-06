Vitajte, jahody! Vyskúšajte tieto božské recepty na dezerty, po ktorých sa len zapráši

Poznáte lepšie ovocie, ako sú šťavnaté jahody?

Ich sezóna trvá len krátko, preto ju nepremeškajte a vychutnajte si ju do poslednej jahôdky.

Krémové košíčky s pistáciami

Na 12 kúskov potrebujeme:

Na cesto:

- 300 g hladkej múky

- 200 g masla

- 100 g práškového cukru

- 4 žĺtka

- KL citrónovej kôry

Na krém:

- 500 g mascarpone

- 200 g bielej čokolády

- 100 g kryštálového cukru

- 200 ml kyslej smotany

- 2 KL vanilkového extraktu

Okrem toho:

- 300 g jahôd

- 2 PL nesolených, nepražených pistácií

Príprava:

1. Múku preosejeme na dosku, pridáme cukor a citrónovú kôru. Studené maslo nakrájame na kocky a spolu so žĺtkami zapracujeme do múky a vymiesime cesto. Vytvarujeme bochník, ktorý zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na hodinu do chladničky.

2. Cesto vyvaľkáme na hrúbku asi 0,5 cm a vykrajujeme kolieska podľa veľkosti formičiek. Formičky nemusíme vymazávať (cesto je dostatočne mastné, aby sa nelepilo). Dáme piecť pri na 180 °C, kým jemne nezhnednú – cca 12 minút. Košíčky vyklopíme a necháme vychladnúť.

3. Nad vodným kúpeľom roztopíme bielu čokoládu a necháme vychladnúť. Potom postupne pridáme mascarpone vyšľahané s cukrom, smotanou a extraktom. Košíčky naplníme, ozdobíme nakrájanými jahodami a posypeme nasekanými pistáciami.