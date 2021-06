Tankujete plnú? Na toto si dávajte pozor

Väčšia kapacita nádrže pri tankovaní ako udáva výrobca? Na toto si dajte pozor.

Existuje niekoľko typov vodičov. Niektorí chodia na čerpaciu stanicu častejšie ako do práce, iní tam zase zájdu len raz za čas. Tak či onak, pre všetkých vodičov platí, že nádrž na svojom aute by nemali vždy tankovať viac, ako je jej udávaná kapacita. Pretankovanie nádrže môže mať totiž zlý dopad na palivovú sústavu auta, čo môže viesť k veľkému poškodeniu.

Osobne patrím medzi ľudí, ktorí radšej natankujú plnú, akoby mali byť na čerpacej stanici častejšie. Ono to natankovanie plnej koniec-koncov nemusí byť vždy ideálne. Vo všeobecnosti by totiž malo platiť, že čerpať palivo máte prestať po prvom cvaknutí tankovacej pištole. Ak ale zvyknete vždy ešte nejaké to deci cvrknúť do nádrže, riskujete tým poškodenie auta.

S podobným javom sa určite stretli najmä majitelia naftových áut, kedy pri čerpaní nafty dochádza k jej peneniu. Po chvíľke čakania je možné doplniť kľudne aj liter navyše. Preto by logickým pravidlom by malo byť, že do auta netankujeme viac, ako udáva výrobca. Ak má teda auto v papieroch napísanú kapacitu nádrže 50 litrov, je dobré tam skutočne maximálne tých 50 litrov mať.

Reálna kapacita verzus technické údaje

Reálna kapacita nádrže je v mnohých prípadoch podstatne väčšia ako tá papierová. Má to však svoje logické vysvetlenie.

Palivo, či už benzín alebo nafta sú kvapaliny, na ktoré či chceme alebo nie, platia určité fyzikálne zákony.

To znamená, že obe sa odparujú a či už v zime alebo v lete dokážu svoj objem zväčšiť na základe vonkajšieho počasia.

Pri návrhu auta sa s týmto rozpínaním počíta, preto majú všetky palivové nádrže aj expanzné priestory. Tie slúžia na to, aby v prípade rozpínania, malo palivo kam prejsť.

Ak nádrž pretankujete, môže sa stať, že pohonné hmoty už nebudú mať v nádrži priestor a tak vytečú, v lepšom prípade cez plniace hrdlo. To môže následne poškodiť lak na vašom aute, čo by ste asi nechceli.

Omnoho závažnejším problémom pretankovania je znefunkčnenie systému ORVR. Tento systém slúži na odvádzanie palivových výparov do motoru s tým, že tu sú následne použité ako palivo. Systém recirkulácie palivových výparov je určený na nasávanie plynov, ktoré vznikajú odparovaním nafty alebo benzínu. V prípade, že nasaje samotné kvapalné palivo, dôjde k jeho znefunkčneniu.

Na prvý pohľad si to vodič nemusí žiadnym spôsobom všimnúť. Nie je totiž pravidlom, že sa auto v tomto prípade prepne do tzv. núdzového režimu. Miesto toho sa to nemusí žiadnym spôsobom navonok prejaviť.

Takmer skrytá závada

Po pripojení na diagnostiku ale môže palubný počítač vykázať chybu. Ak sa táto chyba dá odstrániť jednoducho cez softvér, máte ten lepší scenár.

V prípade, že dôjde k fyzickému poškodeniu ORVR, je potrebná jeho výmena. Tá samozrejme nie je zadarmo, čo bude mať zlý ekonomický dopad na vašu peňaženku.

Na pretankovanie nádrže si treba dávať pozor predovšetkým v horúcich letných alebo mrazivých zimných mesiacoch, kedy môže dochádzať k zmene objemu paliva v nádrži.

Vo všeobecnosti platí, že zatiaľ čo v samotnej palivovej nádrži máte 50 litrov paliva, nejaké množstvo sa nachádza aj v palivovom systéme. Aj tieto pohonné hmoty podliehajú rozpínaniu. Preto majte na pamäti, že natankovania väčšieho množstva benzínu alebo nafty, ako udáva výrobca, môže byť síce pohodlné, ale môže aj poškodiť palivovú sústavu auta.