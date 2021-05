Taxikári bojkotovali Uber, kuriéri by mohli mať Nuro: Akú hrozbu pre nich predstavuje?

Malé doručovacie vozidlá sú veľkou inováciou, ale môžu byť aj terčom útokov a kritiky.

Toyota prostredníctvom svojej tlačovej správy informovala, že si prostredníctvom svojho investičného fondu Woven Capital vybrala svoj prvý projekt. Je ním spoločnosť Nuro, o ktorej sme prvýkrát informovali ešte pred dvomi rokmi v článku Huawei už v Číne používa funkčné samojazdiace dodávky a stoja menej ako naše elektromobily.

ČÍTAJTE VIAC: ROZHOVOR: Denník taxikára odhaľuje krutú realitu tejto práce

Na výrobu samojazdiacich vozidiel dostala firma Nuro spočiatku dotáciu vo výške jednej miliardy dolárov a pilotnú prevádzku svojich služieb lokalizovala do Arizony.

Vozidlá do Nuro sú plne autonómne a bez posádky. Môžu doručiť nákupy, jedlo z okolitých reštaurácií v rámci donáškovej služby alebo lieky z blízkych obchodov. Vraj to urobia to rýchlo, lacno a bezpečne. Spoločnosť už nadviazala spoluprácu so spoločnosťami Kroger, Domino's, Walmart a CVS.

Woven Capital je stále horúcou novinkou, Toyota tento investičný fond založila začiatkom tohto roka a Nuro je prvou zo série investícií do spoločností, ktoré vyvíjajú inovatívne technológie a obchodné modely v oblasti mobility, automatizácie, umelej inteligencie, analýzy údajov sieťového pripojenia a inteligentných miest, uvádza Toyota.

Pre a proti

Prevádzka dodávok bez vodiča a obsluhy má niekoľko nesporných výhod, pre ktoré sú dobrou investíciou pre prepravné spoločnosti. V prvom rade sú to nulové náklady na mzdu pre vodiča a aj nižšia nehodovosť, ktorá je však v značnej miere podmienená relatívne nízkou prevádzkovou rýchlosťou vozidiel. Navyše, servis elektrického vozidla by mal byť teoreticky lacnejšou záležitosťou ako servis konvenčnej ľahkej dodávky na spaľovací pohon. Otázkou sú ale dlhodobé náklady na servis, ktoré by nutne museli zohľadniť aj náklady na výmenu alebo obnovu dnes drahých akumulátorov.

Ako nevýhoda sa ukazuje aj potreba prítomnosti človeka, ktorý musí balík prevziať. Aj tu je však možnosť doručiť zásielku na vopred dohodnuté a dobre prístupné miesto, napríklad do uzamykateľnej priehradky.

Ďalšou nevýhodou je, že dodávky od Nuro sú pomerne malé, teda môžu plniť len úlohu dopravcov relatívne malých tovarov a v malej lokalite.

Nuro verzus kuriéri

Spoločnosť Nuro, ale aj celkový koncept doručovania zásielok autonómnymi vozidlami, môže celkom pochopiteľne naraziť na odpor kuriérskych služieb. Práve tak, ako mali na Slovensku i v zahraničí taxikári problémy s akceptovaním moderných platform, ako Uber, pretože pre nich predstavovali konkurenciu.

Existuje ale niekoľko dôvod, pre ktoré nemusí byť Nuro a ani celkový koncept autonómneho doručovania zásielok pre kuriérov problémom.

Za prvé, elektrické autonómne jazdiace vozidlá sú predurčené na doručovanie zásielok v pomerne malej lokalite. Akékoľvek doručovanie na dlhšie vzdialenosti alebo do oblastí, ktoré nemajú dobrú infraštruktúru, naďalej budú pokrývať práve „ľudskí“ kuriéri.

Druhým dôvodom je finančná náročnosť nasadenia novej technológie, ktorá bude pre väčšinu bežných firiem celkom mimo ich možnosti. Kuriérske služby už dnes ponúkajú tak nízke ceny za svoje služby a s prakticky nulovými vstupnými nákladmi pre ich klientov. Je skoro nemožné predpokladať, že by sa títo klienti teraz rozhodli investovať do vlastnej (resp. prenajímanej) flotily a zrušili spolupráce s kuriérskymi službami.

Tretím dôvodom, pre ktorý by sa kuriéri nemali cítiť ohrození inováciami ako Nuro, je ľudský rozmer. Aj k nám do redakcie často jazdia kuriéri, denne ich je hneď niekoľko a častokrát doručujú tovary na iné miesta, ako boli pôvodne uvedené v objednávke. Dôvod je ten, že častokrát sme mimo redakcie a kuriér skoro vždy pred doručením zavolá, či sme na mieste doručenia. Ak nie, ale sme v blízkosti, jednoducho sa dohodneme na inom mieste. Do veci tu potom vstupujú drobnosti, s ktorými sa človek vysporiadať dobre, ale od autonómneho auta ich čakať nemôžeme kvôli tomu, že ono musí dbať na všetky dopravné predpisy. My, ľudia, vieme zohľadniť aj okolnosti a ak je to bezpečné, na chvíľu predsa len zastaviť aj na mieste, kde zákaz zastavenia a podobne.

Okrem toho, minimálne na Slovensko prenikajú svetové inovácie pomerne pomalšie, teda v súčasnosti nemajú kuriéri dôvody obávať sa o svoje pracovné miesta.