Ako si zvýšiť penziu? Prečítajte si užitočné rady

Čaká vás odchod do dôchodku a zvažujete, či pôjdete do penzie, alebo či ešte „potiahnete“?

Ak máte možnosť, máte prácu a dovoľuje vám to zdravie, pracujte hoci aj jeden deň po dosiahnutí dôchodkového veku, oplatí sa to. Ak vydržíte rok, váš dôchodok bude vyšší o desiatky eur. Tento rok dosiahnu potrebný dôchodkový vek muži a ženy narodení v rokoch 1958, respektíve 1959 podľa počtu vychovaných detí.

Ak však chcete naďalej pracovať, máte tri možnosti: poberať dôchodok aj plat, pracovať a nechať si vyplatiť dôchodok spätne, alebo poberať len plat a o dôchodok požiadať neskôr. Len pri tretej možnosti si môžete zvýšiť svoju penziu. O čas, ktorý budete pracovať, sa vám dôchodok zvýši, lebo zamestnávateľ za vás hradí dôchodkové poistenie a za každý odrobený mesiac navyše sa vám dôchodok zvýši o pol percenta.

Ak by ste požiadali o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, vaša penzia sa zvýši o šesť percent. Po dvoch rokoch o dvanásť. Už pri priemerných dôchodkoch je rozdiel v desiatkach eur.

Oplatí sa každý deň

Nárok na zvýšenie dôchodku máte ako pracujúci dôchodca aj v prípade, že pracujete len krátko a mzda je nízka. Stačí, aby bol penzista zamestnaný len jeden deň a má nárok na zvýšenie penzie. Aj v takomto prípade sa jeho dôchodok zvýši minimálne o desať centov.

Druhá cesta: o dôchodok požiadajte spätne

Ak po dovŕšení dôchodkového veku pracujete, môžete postupovať inak. Poberať plat a spätne požiadate o dôchodok. Čiže čas, ktorý ste odpracovali navyše, sa vám do výšky penzie nezapočíta. Vyplatený dôchodok vám však môže byť najviac tri roky spätne. Napríklad, ak ste dôchodkový vek dovŕšili v roku 2015 a o dôchodok požiadate v roku 2021 so spätnou platnosťou, dostanete vyplatenú penziu iba od roku 2018 - najviac tri roky spätne. Výhoda je, že dôchodok vám poisťovňa doplatí naraz a budete dostávať taký, na aký by ste mali nárok pri dôchodkovom veku + valorizáciu.