Ovplyvní očkovanie proti COVID-19 životnú poistku? Veci, na ktoré sa nezabudnite poisťovne spýtať

Už viac ako 2 300 Slovákov zdieľalo na sociálnej sieti informáciu, podľa ktorej poisťovne odmietajú ponúkať životné poistenie zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19. Ide však o hoax.

Poisťovňa obvykle nesleduje žiadne očkovania klientov a takmer vždy riadne kryje akékoľvek komplikácie, ktoré nastanú po očkovaní jednou z vakcín. Názory poistovní sa začínajú mierne rozchádzať v prípade očkovania neregistrovanou vakcínou.

Na toto sa opýtajte:

1. Rozlišuje poisťovňa registrovanú a neregistrovanú vakcínu?

Niektoré poisťovne môžu meniť výplatu plnenia v prípade neregistrovanej vakcíny. Všetky pravidlá sa však môžu časom meniť, overte si ich.

2. Ktorá vakcína je registrovaná?

Niektoré poisťovne vyžadujú schválenie Európskou agentúrou pre lieky, niektorým stačí Ministerstvo zdravotníctva SR.

3. Mám poistenú práceneschopnosť?

Preplatenie práceneschopnosti nemusí byť automaticky súčasťou poistenia. Ak ho však aj máte, pravdepodobne žiadna poisťovňa neuznáva karanténu, ak nie ste naozaj chorí, ako PN. Je dobré vedieť to vopred.

4. Má poisťovňa pandémiu vo výlukách?

Ešte donedávna ju mala väčšina posťovní, čo znamenalo, že v prípade, že by ste ochoreli, alebo nedajbože zomreli na koronavírus, plnenie by nenastalo. Dnes už to takto má minimum poisťovní, ak vôbec.

5. Zahŕňa poistenie prípadné komplikácie po očkovaní?

Niekde sa už dá pripoistiť prípad, že by si vaše komplikácie po vakcinácii vyžadovali hospitalizáciu, prípadne by spôsobili trvalé následky.

6. Dá sa poistiť proti neúčinnosti očkovania?

Niektoré poisťovne to ponúkajú. Overte si však, ako sa neúčinnosť dokazuje.

POZOR!

Zrejme najväčšou chybou pri uzatváraní životnej poistky je, ak v úvodnom dotazníku klamete. Poisťovňa na to takmer určite príde a potom nedostanete plnenie bez ohľadu na to, ako dlho ste si poistenie platili.