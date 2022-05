Podvodníci majú nový trik, zneužívajú pri tom značky bánk: Toto nikdy nerobte

Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú značky slovenských bánk, ako sú Tatra banka, Slovenská sporiteľňa či Prima Banka. Informovala o tom na sociálnej sieti.

"Od podvodníka dostanete SMS správu, v ktorej je odkaz, ktorý sa podobá na stránku banky. Následne máte vyplniť prihlasovací formulár do internetbankingu. V skutočnosti takýmto spôsobom odovzdáte svoje údaje podvodníkovi," varovala polícia.

Ľuďom radí, aby sa do internetového bankovníctva (internetbanking) prihlasovali len vtedy, keď do prehliadača zadajú oficiálnu webovú adresu svojej banky. Ďalšou možnosťou je použitie mobilnej aplikácie. "Nikdy nezadávajte svoje údaje do internetbankingu po kliknutí a otvorení novej stránky," zdôraznila polícia.