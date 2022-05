Na bratislavských cestách úradoval opitý Ukrajinec: Keď nafúkal, ostali zaskočení aj policajti

Polícia v nedeľu (8. 5.) zadržala vodiča, ktorý jazdil po Bratislave pod vplyvom alkoholu. Dychovou skúškou namerali 37-ročnému Artemu z Ukrajiny 2,13 promile alkoholu. Obvinili ho z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Hliadka zastavila auto na Ulici Svornosti v Bratislave po tom, čo náhle zmenilo smer jazdy, otočilo sa na mieste, kde je to zakázané, do protismeru a smerovalo do obce Rovinka. Vodiča podrobili kontrole, pri ktorej javil známky požitia alkoholu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia upozorňuje vodičov, aby v žiadnom prípade počas vedenia vozidla nepožívali alkohol a ani neviedli vozidlo v takom čase po požití alkoholu, keď sa ešte alkohol nachádza v ich organizme. Pripomínajú, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči ohrozujú svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky.