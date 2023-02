Sulíkovci sa správajú čudne: Držia nejakú dohodu, tvrdí Pellegrini! Ide o skoršie voľby

Zvolávanie ďalšej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na tému skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb je zbytočné, ak minimálne SaS nevyšle signál, že chce o tom diskutovať. V pondelok to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Myslí si, že úradnícku vládu sa nepodarí zložiť, ak by mala slúžiť len na vyvolanie skorších volieb. Pellegrini deklaruje, že by podporoval voľby v júni.

Ak by poslancov pôsobiacich v Hlase-SD požiadal Smer-SD o iniciovanie schôdze NR SR, svoje podpisy by pridali. Pellegrini si myslí, že tento týždeň sa návrh na mimoriadnu schôdzu nepodá. "Pokiaľ jasný signál, bez ohľadu na to, čo urobí alebo neurobí prezidentka, nevyšle minimálne klub SaS, že je ochotný o tom diskutovať, tak je to zase zbytočná schôdza, ktorá dopadne tak ako predchádzajúca," povedal.

V piatok (17. 2.) sa totiž nepodarilo rokovať na mimoriadnej schôdzi iniciovanej Smerom-SD, parlament nebol uznášaniaschopný. Smer-SD chcel rokovať o júnovom termíne volieb.

Prezidentka Zuzana Čaputová síce podľa Pellegriniho urobila chybu, že pripustila september a netlačila na voľby v júni, no nemyslí si, že ona je teraz na rade. "Netreba žiadne prezidentkine kroky. Len stačí, aby SaS a Richard Sulík povedali, že sa na tento marazmus nemienia pozerať. Stačí, aby dali 15 podpisov od poslancov a ideme do toho a máme to vybavené," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii.