Teploty a zrážky túto zimu lámu rekordy! Aké to na našom území bude mať dôsledky?

V januári zaznamenali meteorológovia mimoriadne úhrny atmosférických zrážok. Priestorový úhrn zrážok dosiahol pre celé územie Slovenska v januári 103 milimetrov.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. "Vyššiu hodnotu ako teraz zaregistrovali od roku 1984 u nás v januári iba raz, v roku 2007, keď to bolo 110 milimetrov," zhodnotil SHMÚ. Pripomína, že január v období 2006/2007 bol tiež mimoriadne až extrémne teplý a celá zima bola v histórii meteorologických meraní na Slovensku zatiaľ najteplejšia.

"Ak by sme hodnotili prvé dva mesiace aktuálnej zimy, tak vplyvom nadpriemerných decembrových zrážok boli úhrny zrážok spolu za december 2022 a január 2023 tiež mimoriadne vysoké," skonštatovali meteorológovia. Priestorový úhrn zrážok podľa nich v tých dvoch mesiacoch dosiahol 160 milimetrov, pričom obvykle by to malo byť 99 milimetrov.

Počas tohtoročnej zimy bol podiel tekutých a zmiešaných zrážok na ich celkovom úhrne veľmi vysoký. Podľa SHMÚ sa to prejavilo nízkym počtom dní so snehom napríklad v nížinných oblastiach Slovenska.