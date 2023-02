Dramatický víkend v Senci: Strašné, čo sa udialo v meste! Posvietila si na to polícia

Viaceré hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci zasahovali počas víkendu pri dvoch prípadoch, ktoré sa odohrali na rôznych miestach, ale skončili sa s rovnakým výsledkom. Išlo o bodné poranenie spôsobené útokom nožom.

TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Prvý prípad sa stal v nočných hodinách zo soboty (18. 2.) na nedeľu (19. 2.) v obci Nová Dedinka.

"V priestoroch hostinca, v ktorom prebiehala kartárska súťaž, došlo po jej skončení, krátko po 23.00 h, k incidentu medzi dvomi mužmi. Počas neho spôsobil otváracím nožom jeden muž druhému bodné poranenie v ľavej časti trupu. Z miesta následne utiekol, avšak policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky spolu s hliadkou služobnej kynológie ho v krátkej dobe vypátrali a zadržali," priblížil policajný hovorca. Útočníkovi, 35-ročnému mužovi, namerali v dychu 2,67 promile alkoholu. Zranený 36-ročný muž bol s ťažkými zraneniami prevezený do jednej z nemocníc v Bratislave.

Druhý prípad sa stal v nedeľu večer v priestoroch jedného z rodinných domov v Ivanke pri Dunaji. "Podľa doterajších informácií po vstupe do vnútorných priestorov domu došlo ku konfliktu medzi 36-ročným a 45-ročným mužom, pričom 36-ročný muž bodol druhého muža nožom do oblasti pravého stehna. Z miesta po skutku 36-ročný muž odišiel, avšak sám sa dobrovoľne dostavil na policajné oddelenie," objasnil Szeiff. Dychová skúška u obidvoch mužov sa skončila s pozitívnym výsledkom. Zranený 45-ročný muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.

"V uvedených prípadoch bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestných činov ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania," povedal Szeiff. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vykonávajú aktuálne potrebné úkony s cieľom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám.