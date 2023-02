Prieskum dôveryhodnosti zamiešal karty! Čaputová už nie je prvá, kto je novým miláčikom Slovákov?

Vonku je nový prieskum dôveryhodnosti politikov. Výsledky hovoria veľa o tom, ako by mohli dopadnúť predčasné parlamentné voľby.

Najdôveryhodnejším spomedzi politických lídrov je nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dôveruje mu 42 percent a nedôveruje 56 percent voličov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý zrealizovali od 1. do 8. februára na vzorke 1017 respondentov. Najmenej voličov verí lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi, a to osem percent. Nedôveruje mu 91 percent opýtaných.

Druhou najdôveryhodnejšou političkou je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrilo dôveru 39 percent a nedôveru 60 percent opýtaných. Na treťom mieste sa umiestnil poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico s dôverou na úrovni 33 percent a nedôverou 66 percent.

Predsedovi NR SR a hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi dôveruje podľa prieskumu 27 a nedôveruje 71 percent opýtaných. Europoslanec a líder mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík má dôveru 26 percent a nedôveru 58 percent ľudí.