Turistka zišla z chodníka, nasledovali momenty hrôzy: Náraz o skaly jej poranil hlavu i oko

Zranenie utrpela 51-ročná slovenská turistka, ktorá v sobotu (18. 2.) počas zostupu z Téryho chaty vo Vysokých Tatrách stratila orientáciu, zišla z turistického chodníka a prepadla cez skalný prah do Jazernej steny. Nárazom o skaly si poranila hlavu a oko, následkom úrazu pociťovala aj nevoľnosť.

Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), ktorá žiadosť o pomoc pre turistku prijala podvečer.

Na pomoc jej odišli postupne dve skupiny záchranárov HZS a zároveň aj personál z Téryho chaty s transportnými nosidlami. "Tým sa vďaka svetelnej signalizácii podarilo zranenú ženu lokalizovať, na mieste ju ošetrili, zateplili, zafixovali a začali transport dolu dolinou, až kým sa nestretli so záchranármi HZS. Tí pokračovali v transporte turistky k snežným skútrom zaparkovaným pri Zamkovského chate," uviedla HZS.

Ženu pomocou snežného skútra so saňami transportovali do Starého Smokovca a posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju následne odviezla do popradskej nemocnice.