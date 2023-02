Čaputová sa ohradila voči výzvam poslancov: Nebudem si prehadzovať loptičky zodpovednosti!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nebude hazardovať so špičkovými odborníkmi, ktorí by mohli byť súčasťou úradníckej vlády, len aby donútila politikov prijať skorší termín predčasných parlamentných volieb. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznila, že ak poslanci termín nezmenia, je to ich ich voľba.

Úradnícku vládu je naďalej pripravená menovať v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Hlava štátu zdôraznila, že otázka úradníckej vlády nie je jednoduchá. Podotkla, že ak ju politici vyzývajú využiť tento inštitút ako "páku na poslancov", nie je to skutočný záujme o úradnícku vládu. Takejto vláde by podľa jej slov Národná rada SR nemusela vysloviť dôveru. Dodala, že by, navyše, prišli do vlády a vedúcich funkcií odborníci, ktorí by sa museli v čase krízy zoznamovať s celou agendou rezortu. Ak bude treba, takúto vládu menuje, no odmieta prehadzovanie si loptičky a zodpovednosti. Reagovala tak na rôzne výzvy poslancov a politikov počas uplynulého týždňa. Niektorí hovorili, že ak by prezidentka menovala úradnícku vládu, zrejme by sa veľmi rýchlo dohodli a schválili skorší termín predčasných volieb. Prezidentka zdôraznila, že rozhodnutie o termíne volieb je kompetencia poslancov a ich voľba. Prezidentka priblížila, že s dočasne poverenou vládou a premiérom je v intenzívnom kontakte, keďže na množstvo úkonov potrebujú jej súhlas. Pripomenula, že už v januári tohto roka informovala o tom, ktoré oblasti považuje za zásadné, ktoré bude intenzívne sledovať a že v prípade zlyhania v nich odoberie vláde poverenie. Odmieta pritom slová niektorých politikov o tom, že za schváleným septembrovým termínom volieb stojí ona. Zdôraznila, že od pádu vlády hovorila o potrebe čo najskoršieho termínu volieb, a to v prvej polovici roka 2023. Septembrový termín bola ochotná akceptovať len preto, aby bola možná dohoda na zmene ústavy potrebnej pre vyhlásenie predčasných volieb. Napriek tomu naďalej preferuje termín v júni.