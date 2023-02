Samosprávy už toho majú tak akurát dosť: Združenia miest a obcí Slovenska vyjdú do ulíc!

Protest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) pod názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom! , sa uskutoční v stredu 22. februára o 11.00 h pred Národnou radou SR. TASR to potvrdil predseda Komory miest ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Protestom chcú samosprávy upozorniť najmä na neriešené problémy s vysokými cenami energií, a tiež na neadekvátny prístup centrálnej moci voči samosprávam. Protestné zhromaždenie na konci februára avizoval ZMOS už pred týždňom, konkrétny termín dohodli na štvrtkovom (16. 2.) online rokovaní Komory miest ZMOS.

Jedným z hlavných terčov kritiky samosprávneho združenia sú návrhy kompenzačných schém refundácií cien energií. Mestá a obce žiadajú o kompenzácie energií za obdobie od októbra do decembra 2022, stanovenie výšky kompenzácií cien energií pre verejný sektor po 31. marci 2023 a ďalšie opatrenia, ktoré majú mať presný harmonogram a termíny plnenia.

ZMOS v posledných dňoch a týždňoch tiež poukazoval na riziká, ktoré pre samosprávy predstavujú navrhované novely viacerých zákonov vrátane zákona o obecnom zriadení. Návrh tohto, pre samosprávy de facto základného zákona, podľa združenia výrazne zasahuje do kompetencií obecných a mestských úradov, ale aj do kompetencií starostov a primátorov, či do pozície prednostu úradu.