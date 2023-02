Mrazivá spoveď Tomáša: Rodinu jeho tureckej priateľky pochovali trosky, kričali o pomoc

Strach, zúfalstvo a beznádej! To momentálne prežíva Tomáš Zsitva (30) z Komárna, ktorý sa presťahoval za svojou láskou Behiye (23) do Turecka.

Ako sám hovorí, v čase zemetrasenia pri nich stáli všetci svätí, pretože boli práve na dovolenke na Slovensku. Hoci ich kroky smerovali okamžite do priateľkinej domoviny, nestihli sa vrátiť včas. Pod troskami domu, v ktorom bývala rodina jeho priateľky, zahynuli obaja jej rodičia aj 16-ročná sestra. Čím všetkým si musia teraz prejsť?

Tomáš pracoval na Slovensku ako webový developer, kým do jeho života nevstúpila osudová láska. Pred jeden a pol rokom spoznal totiž na dovolenke pri mori svoju milovanú Behiye. Keďže je na voľnej nohe, okamžite skĺbil svoje povinnosti so životom študentky priemyselného dizajnu a presťahoval sa do Turecka.

Do ich rozprávkového života však zasiahla strašná rana osudu. Krajinou, ktorá sa stala Tomášovým druhým domovom sa prehnalo zemetrasenie. Oni mali obrovské šťastie, pretože v tom čase boli práve na návšteve na Slovensku. „Zobudil som sa a išiel mi vybuchnúť telefón, toľko správ mi chodilo. Hneď som zobudil priateľku a skontaktovali sme rodinu v Turecku,“ opisuje prvé minúty pred nešťastím, ktoré ich malo nezvratne zasiahnuť.