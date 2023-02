Vývoj vojny môže byť rôzny: Americký generál verí, že konflikt na Ukrajine sa skončí takto!

Rusko ani Ukrajina pravdepodobne nedosiahnu svoje ciele vojenskou cestou, uviedol v štvrtok predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley. Očakáva preto, že rusko-ukrajinský konflikt sa skončí za rokovacím stolom. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.

"Pre Rusov bude takmer nemožné dosiahnuť svoje politické ciele vojenskou cestou. Je nepravdepodobné, že by Rusko Ukrajinu prevalcovalo. To sa skrátka nestane," povedal Milley v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT).

Zároveň si myslí, že iba veľmi ťažko Ukrajina vytlačí Rusov v tomto roku z každého centimetra okupovaného územia. "Neznamená to, že sa to nemôže stať... Ale je to mimoriadne náročné. A vyžadovalo by si to v podstate kolaps ruskej armády," dodal. Verí preto, že vojna na Ukrajine sa napokon skončí za rokovacím stolom.

Generál tiež povedal, že americké ministerstvo obrany prehodnocuje svoje zásoby zbraní a munície. Po zisteniach, ako rýchlo sa počas vojny na Ukrajine míňa munícia, možno bude musieť pristúpiť k zvýšeniu vojenských výdavkov.