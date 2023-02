Expremiér Andrej Babiš sa s politikou ani zďaleka nelúči: Prelepím karavan a vyrazím do...

Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš plánuje od mája alebo júna opäť jazdiť do regiónov so svojím karavanom. Prácu poslanca si nepredstavuje v Poslaneckej snemovni, ale hlavne medzi ľuďmi. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre iDNES, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Karavan dnes pozná už takmer každý. Teším sa, že ho opäť prelepíme a vyrazíme za ľuďmi," vyhlásil Babiš. Predpokladá, že to bude v máji alebo v júni. "Teraz začnem obchádzať členské organizácie. Teším sa, že predsedníctvo pod mojím vedením konečne začne hnutie ANO strategicky riadiť," opísal plány na najbližšie týždne bývalý premiér. Dodal, že sa chce konečne starať aj o seba. Aké bolo stretnutie so Zemanom? Prečítajte si, čo povedal Pavel krátko po schôdzke Po neúspešných januárových voľbách, v ktorých kandidoval na funkciu prezidenta ČR, vyhlásil, že bude ako poslanec chodiť do Snemovne častejšie. Teraz však ozrejmil, že to nebude každý deň. Práca poslanca podľa neho spočíva najmä v komunikácii s občanmi. Tvrdí, že jeho dochádzku riešia len novinári, ktorí sú ním posadnutí. "Predstavujú si, že práca poslanca je neustále sedieť v Snemovni a na výboroch," dodal. Babiš patrí medzi najväčších absentérov v PSP ČR.