Pápež František otvorene o veci, ktorá zaujíma mnohých: Zvažuje Svätý otec svoju demisiu?!

Z demisií pápežov by sa nemala stať móda, pápežský úrad je doživotný. V rozhovore, ktorý dnes zverejnil denník La Stampa, to povedal pápež František. Potvrdil, že krátko pred nástupom do funkcie podpísal list, kde sa vzdáva úradu v prípade, že by ho nemohol zastávať z vážnych zdravotných dôvodov. Dodal však, že nevie, kde sa teraz list nachádza.

Debaty o demisii pápežov sa v katolíckej cirkvi pravidelne vracajú po tom, čo sa vo februári roku 2013 vzdal úradu vtedajší pápež Benedikt XVI. Stalo sa tak prvýkrát od abdikácie Celestýna V. v roku 1294.

Benediktov nástupca František opakovane povedal, že demisiu pápeža nemožno vylúčiť. "Tým ale absolútne nemienim, že by sa z demisií pápežov mala stať, aby som tak povedal, móda," povedal František pri nedávnej ceste v Afrike. "Ja to (demisiu) nemám zatiaľ na programe. Verím, že pápežské poslanie je ad vitam (doživotné), "dodal pápež v rozhovore, ktorého autorom je jeho blízky spolupracovník Antonio Spataro.

Pápež sa tiež vrátil k svojmu predchádzajúcemu vyjadreniu, že krátko pred vstupom do úradu pred desiatimi rokmi podpísal abdikačný list, ktorý odovzdal vtedajšej vatikánskej dvojke, kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu. "Urobil som to pre prípad, že by som mal nejaký zdravotný problém, ktorý by mi znemožňoval vykonávať funkciu a súčasne by som nebol dosť pri vedomí, aby som mohol odstúpiť," povedal pápež. "Neviem, kde list je," dodal.

Vyjadrenie, ktoré dnes zverejnil denník La Stampa, sa podľa agentúry Reuters nesie vo výrazne inom tóne, ako v ktorom pápež František hovoril o demisii v minulosti. Pri návrate z cesty do Kanady vlani v júli pápež povedal, že problémy so zdravím a vekom ho vedú k úvahám o spomalení svojho programu alebo odchodu. V rovnakom čase povedal mexickým novinárkam, že by odišiel, ak by sa stal ťažší, a že by žil v Ríme, a nie vo Vatikáne či rodnej Argentíne.