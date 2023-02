Znovuobjavená najstaršia hebrejská biblia ide do dražby: Suma, z ktorej sa vám zatočí hlava!

Foto

Americká aukčná sieň Sotheby 's dáva do aukcie najstarší takmer kompletný rukopis hebrejskej biblie, zvaný Codex Sassoon. Očakáva sa, že bude vydražený za 30 až 50 miliónov dolárov (664 miliónov až 1,1 miliardy Sk), napísal americký list The New York Times. Ak sa tak stane, pôjde o najdrahšiu knihu či historický dokument, ktoré boli kedy vydražené.