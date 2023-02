Stále sa vám nedarí nájsť svoju polovičku? Štúdia radí ako si rýchlejšie získate nového partnera!

Podľa prieskumu zo Spojeného kráľovstva majú nezadaní väčšiu šancu zoznámiť sa, ak na svojom profile zverejnia fotku so svojim psom. Vlastníctvo tohto zvieraťa totiž vyvoláva v druhých dojem, že je človek spoločenskejší, aktívnejší a empatickejší.

Z prieskumu vo vzorke tisíce dospelých Britov vyplýva, že dve tretiny ľudí idú na rande radšej s niekým, ktorého profil obsahuje obrázok so psom. Šesť z desiatich ľudí v prieskume vyjadrilo domnienku, že vlastníctvo psa je dobrým znamením toho, že je človek pripravený na vážny vzťah a na to, aby sa usadil. Účastníci tiež uvádzali, že sú podľa nich majitelia psov sociálnejší, aktívnejší a empatickejší.

Pes môže človeku nielen rýchlejšie pomôcť k novému náprotivku, ale aj zvládať stres zo zoznamovania. Vďaka bezpodmienečnej láske, ktorú pes človeku dáva, poskytuje mu emocionálnu pohodu, a preto je skvelým spoločníkom a útechou pre ľudí pri nadväzovaní nových vzťahov, ktoré produkuje stres.

Z výskumov sociálnych psychológov z posledných desiatich rokov vyplýva, že ľudia majú väčšiu šancu na zoznámenie, keď v profile použijú fotografiu so svojim psom, nepoužívajú naopak sexy fotky alebo fotky s nahotou, požiadajú cudzieho človeka, by im vybral fotky do profilu, zvolí jemnú a kreatívnu prvú vetu na začatie konverzácie a informácie o sebe uvádzajú realisticky a skromne.