Najväčšia katastrofa za posledných 100 rokov! Zemetrasenie má otrasnú bilanciu

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že minulotýždňové mohutné zemetrasenia, v ktorých dôsledku zomreli v Turecku a Sýrii tisíce ľudí, predstavujú "najhoršiu prírodnú katastrofu" za posledných 100 rokov. Toto konštatovanie platí pre širší európsky región WHO.

Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, objasnila, že európsky región v klasifikácii WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Turecka. Susedná Sýria už patrí do susedného regiónu WHO vo východnom Stredomorí, informuje TASR.

"Sme svedkami najhoršej prírodnej katastrofy v európskom regióne WHO za posledných sto rokov a jej rozsah stále len zisťujeme," povedal na tlačovej konferencii regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

Podľa najnovšej bilancie si mohutné zemetrasenia a následné dotrasy v Turecku vyžiadali 31.974 obetí na životoch. Spod trosiek zrútených budov v Turecku záchranári vyslobodili doteraz približne 8000 preživších, uviedol v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecký úrad pre katastrofy (AFAD) zasa informoval o viac ako 81.000 zranených. Tisíce ľudí sú stále nezvestné.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v susednej Sýrii si zemetrasenia a dotrasy vyžiadali životy približne 5900 ľudí, dodala agentúra DPA.