Potrebujeme slovenský Fidesz: Danko odhalil Maďarom svoje vízie, znie to poriadne desivo!

Dôležitosť posilnenia spolupráce krajín strednej a východnej Európy, a dôležitosť spolupráce slovenských strán na spoločnej hodnotovej platforme zdôraznil predseda mimoparlamentnej SNS a bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko v rozsiahlom rozhovore pre agentúru MTI. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

V rozhovore, ktorý zverejnili viaceré maďarské médiá, označil Danko sankcie voči Rusku za falošný krok, ktorý neslúži európskym záujmom.

"Do 30. septembra nás čakajú veľmi nebezpečné mesiace, na jednej strane je tu alibizmus prezidentskej kancelárie, ako aj populizmus (dočasne povereného premiéra) Eduarda Hegera a probruselská politika, ktorú kritizujeme," tvrdil v rozhovore Danko v súvislosti s vnútropolitickou situáciou na Slovensku.

Podľa jeho slov by sa pred voľbami v SR mala začať spolupráca opozičných strán na rovnakej hodnotovej platforme, aby bola zaručená stabilita po voľbách. "Hovorievam, že by sme potrebovali slovenský Fidesz," vyhlásil Danko a dodal, že zatiaľ SNS pripravuje rokovanie so stranou Smer-SD Roberta Fica a s Hlasom Petra Pellegriniho.

Danko vylúčil akúkoľvek spoluprácu s progresívnymi liberálmi, vyjadril však otvorenosť menším stranám, vrátane tých, ktoré presadzujú záujmy maďarskej menšiny.