Diskriminácia v materských školách: Zarážajúce a dehonestujúce! Komora učiteľov bije na poplach

Slovenská komora učiteľov sa vyhradzuje voči návrhu zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľov materských škôl, ktorý je súčasťou novely školského zákona.

Komora označila návrh za diskriminačný pre učiteľov materských škôl, ktorým sa ako jedinej skupine pedagógov ukladá povinnosť absolvovania konkrétneho typu inovačného vzdelávania každých sedem rokov. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.

"Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymanili z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky materských škôl na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl nemajú iné možnosti získania príplatku," poznamenali zo SKU. Spolu s ďalšími organizáciami sa SKU zúčastnila 6. februára na rozporovom konaní k predmetnému návrhu, ktorý podľa ich slov odmietli aj ďalšie profesijné združenia.

"Návrh má ambíciu zvýšiť kvalifikáciu učiteliek materských škôl prostredníctvom 50 - 100-hodinových školení s nejasným obsahom a pochybnou kvalitou každých sedem rokov, pričom sa opiera o argument pribúdania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materských škôl. Iné skupiny škôl to tak nemajú," objasnila SKU.