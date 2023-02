Radičová má trefný odkaz pre politikov: Ak chcete zakázať nedeľný predaj, najskôr urobte toto!

Bývalá premiérka Iveta Radičová na sociálnej sieti glosovala situáciu okolo zákazu nedeľného predaja a šarvátok politikov v parlamente.

"Zmietame sa v búrke kríz a poslanci riešia zákaz predaja v nedeľu. Jedna strana používa príklady iných krajín, ako Rakúsko či Nórsko a chce dopriať voľno predavačkám a ostatným zamestnancom. Druhá strana hovorí o strate príjmu či slobodnom rozhodnutí (ne)chodiť v nedeľu nakupovať," zhrnula expremiérka.

Radičová zdôraznila, že mnoho ľudí by v práci ostalo aj keby zákaz prešiel. "Spor sledujú všetci tí, ktorí žiadnu voľbu nemajú. Pracujú v nepretržitých prevádzkach, a táto téma im preto nič neprináša," napísala v statuse.

Podľa bývalej političky by k pokojnejším nedeliam prispelo aj to, keby politici prestali navštevovať politické relácie. "A tak aby sme mali v nedeľu pokoj, mohli by politici začať rozhodovaním o sebe, ísť príkladom a prestať chodiť do nedeľných diskusií. Nech sú s rodinou alebo idú do prírody," poznamenala.

Radičová pripomenula, že "celé televízne štáby a zamestnanci televízií musia v nedeľu pracovať pre diskusné relácie politikov a ďalší novinári spracúvať, čo odznelo". Zákaz nedeľného predaja tak oslobodí od práce len malú časť zamestnancov.