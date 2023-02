Mandát šéfa NATO končí už čoskoro: Požiada o predĺženie? Toto sú možní nástupcovia

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg nepožiada o ďalšie predĺženie mandátu a je pripravený ukončiť ho koncom tohto roka, uviedla Severoatlantická obranná aliancia. TASR informuje podľa nedeľnej správy DPA.

"Mandát generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga bol predĺžený trikrát a celkovo slúžil takmer deväť rokov," potvrdila v sobotu večer hovorkyňa NATO Oana Lungescuová na žiadosť agentúry DPA. "Generálnemu tajomníkovi sa končí funkčné obdobie v októbri tohto roku a nemá v úmysle usilovať sa o ďalšie predĺženie svojho mandátu," dodala.

Stoltenbergov mandát bol predĺžený do 30. septembra 2023 krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v marci minulého roka. Nedávno sa objavili špekulácie, že 63-ročný bývalý nórsky premiér by mohol vo funkcii zotrvať. Podľa diplomatických zdrojov by to mohlo vytvárať dojem, že NATO sa nedokáže dohodnúť na jeho nástupcovi.