Teroristický útok v Jeruzaleme má tretiu obeť: Zraneniam podľahol 8-ročný chlapec

Piatkový útok v Jeruzaleme, pri ktorom útočník vrazil autom do skupiny ľudí na autobusovej zastávke, si vyžiadal tretiu obeť - svojim zraneniam v sobotu podľahol osemročný chlapec.

Priamo na mieste nehody v piatok zomrel šesťročný brat tretej obete. Ďalšia obeť, 20-ročný mladík, podľahol svojim zraneniam krátko po prevoze do nemocnice, informoval v sobotu spravodajský web denníka The Times of Israel.

Auto, ktoré 31-ročný páchateľ šoféroval, vrazilo do skupiny ľudí na autobusovej zastávke v židovskej osade Ramot v oblasti východného Jeruzalema.

Páchateľa útoku izraelská polícia "zlikvidovala" v blízkosti miesta činu.

Napätie v tejto Izraelom anektovanej východnej časti mesta sa zvýšilo po útoku palestínskeho strelca z 27. januára, pri ktorom zahynulo sedem ľudí. Šlo o útok s najvyšším počtom obetí v Jeruzaleme za posledných desať rokov.

Izraelská polícia sa o útoku v Ramote vyjadruje ako o teroristickom.

Izrael si nárokuje celý Jeruzalem ako svoje nedeliteľné hlavné mesto, zatiaľ čo Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem, ktorý Izrael dobyl v stredovýchodnej vojne v roku 1967, stal hlavným mestom ich budúceho štátu.

Napätie vo východnom Jeruzaleme a na Západnom brehu sa vystupňovalo, odkedy Izrael na jar minulého roka zintenzívnil razie na okupovaných územiach, čomu predchádzala séria palestínskych útokov na území Izraela.

Piatkový útok vo východnom Jeruzaleme nasledoval po týždni násilností na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu: vo štvrtok tam izraelské jednotky neďaleko mesta Hebron sily zastrelili Palestínčana, ktorý sa pokúsil o útok nožom; v utorok izraelské jednotky zastrelili palestínskeho tínedžera v meste Nábulus, lebo podľa izraelskej armády strieľal na vojakov; deň predtým izraelskí vojaci zabili päť podozrivých palestínskych ozbrojencov pri zásahu v Jerichu v údolí rieky Jordán. Predchádzalo tomu pátranie po podozrivých zo streľby v reštaurácii neďaleko tohto mesta.